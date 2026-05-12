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Mit iOS 26.5 und iPadOS 26.5 hat Apple am Montagabend noch einmal ein größeres Update in den laufenden Plattformzyklus geschoben. Verfügbar sind außerdem die neuen Versionen macOS Tahoe 26.5, watchOS 26.5, tvOS 26.5, visionOS 26.5 und die neue HomePod-Software 26.5. Den größten Schritt macht das Update aber nicht auf dem Mac, sondern die Nachrichten-App.

Apple aktiviert Ende-zu-Ende-verschlüsseltes RCS für Unterhaltungen zwischen iPhone- und Android-Nutzern, wenngleich diese Version zunächst noch als Beta gekennzeichnet bleibt und unterstützte Mobilfunkanbieter voraussetzt. Die Verschlüsselung wird also nicht sofort in jeder RCS-Unterhaltung aktiv sein. Ob eine Konversation tatsächlich Ende-zu-Ende verschlüsselt läuft, zeigt ein Schloss-Symbol in der Nachrichten-App. Fehlt dieses Symbol, bleibt RCS zwar moderner als SMS, aber ohne den zusätzlichen Schutz.

iMessage war lange der geschlossene Gegenpol zu SMS, MMS und später RCS. Mit iOS 26.5 öffnet Apple nun zumindest einen Teil dieser Sicherheitsarchitektur für den Austausch mit Android-Geräten – wohl auch auf Druck der EU hin. Praktisch dürfte der Effekt zum Start begrenzt bleiben, weil Provider und Gerätebasis mitziehen müssen. Abseits von RCS fällt iOS 26.5 deutlich kleiner aus. Apple nennt ein neues Pride-Luminance-Hintergrundbild, das Farbspektren dynamisch bricht. In Apple Karten erscheint außerdem der Bereich "Empfohlene Orte". Er zeigt Empfehlungen anhand von Trends in der Nähe und bisherigen Suchanfragen.

Für iPadOS 26.5 gelten all diese Änderungen weitestgehend ebenfalls. Apple positioniert das Update als Mischung aus kleinen Ergänzungen, Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates. Das gilt auch für macOS Tahoe 26.5. Hier spricht Apple lediglich von Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates. Eine konkrete Neuerung betrifft immerhin die Energieeinstellungen von Mac mini, Mac Studio und iMac. Dort lassen sich die Geräte nun über unterstützende Bedienhilfen wie separate Taster ausschalten oder neu starten. Parallel versorgt Apple mit macOS Sequoia 15.7.7 und macOS Sonoma 14.8.7 ältere Mac-Zweige.

watchOS 26.5 bringt das neue Pride-Luminance-Zifferblatt und zwei konkrete Fehlerkorrekturen. Eine davon betrifft Nachrichten auf der Apple Watch, die bei Kopplung mit einem Dual-SIM-iPhone unter Umständen SMS statt iMessage verwenden konnten. Außerdem behebt Apple ein Problem, bei dem Audiohinweise der Workout-App ausfallen konnten, wenn sich das iPhone nicht in der Nähe der Uhr befand. tvOS 26.5, visionOS 26.5 und die HomePod-Software 26.5 bleiben klassische Wartungsupdates mit Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen.

Alle Updates können über die jeweiligen Einstellungen mit wenigen Klicks, bzw. Fingertabs angeworfen, heruntergeladen und installiert werden.