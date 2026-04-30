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Nachdem mit Ubuntu 26.04 LTS erst vor wenigen Tagen die nächste Ubuntu-Version mit Langzeit-Support auf Basis GNOME 50 und Linux 7.0 veröffentlicht wurde, arbeitet man bei Canonical im Hintergrund auch weiter an den Zwischenversionen. In einem Blogbeitrag kündigte man jetzt an, dass mit Ubuntu 26.10 erstmals lokale KI sichtbar in die Distribution einziehen soll. Canonical plant dafür jedoch keine dauerhaft angebundene Cloud-Funktion, sondern lokal installierte Open-Weight-Modelle. Die erste Preview soll ausdrücklich als Opt-in starten. Wer die neuen Funktionen nicht nutzen will, soll die zugehörigen Snaps einfach wieder entfernen können.

Jon Seager, VP of Engineering bei Canonical, skizziert den Ansatz in einem Beitrag zur Zukunft von KI in Ubuntu. Im Vordergrund steht zunächst kein simpler Desktop-Assistent wie bei Microsoft mit Copilot, sondern eine tiefgehendere Umsetzung mit lokalen Modellen. Genannt werden Speech-to-Text für Barrierefreiheit, kontextsensitive Hilfe bei Fehlern und komplexeren Aufgaben sowie Automatisierungen über agentische Workflows.

Die technische Basis ist bereits in Ubuntu 26.04 LTS angelegt: KI-Stacks für NVIDIA- und AMD-Hardware lassen sich dort über die Standard-Paketquellen installieren, darunter CUDA und ROCm. Ergänzend bietet Canonical sogenannte Inference Snaps an. Darüber können Modelle wie QwenL, DeepSeek, Gemma sowie NVIDIAs Nemotron-Modelle lokal eingerichtet werden. Ubuntu soll dann eine zur vorhandenen Hardware passende Variante auswählen, um die Hardware nicht zu überfordern.

Gerade dieser Punkt entscheidet, wie weit die Pläne im Alltag Anklang finden werden. Auf Workstations mit aktueller GPU ist lokale KI eine andere Ausgangslage als auf älteren Notebooks oder kompakten Office-Systemen. Dort werden meist nur kleinere Modelle sinnvoll laufen, die featuremäßig nicht mit den großen Modellen der kommerziellen Anbieter von Anthropic oder OpenAI mithalten können. Canonical adressiert dieses Problem aber auch nicht mit einem bloßen Versprechen, sondern mit einem modularen Ansatz: Modelle kommen als Snaps, laufen in einer Sandbox und erhalten nur eingeschränkten Zugriff auf das System.

Damit grenzt sich Ubuntu von anderen Plattformen ab, die KI-Funktionen stärker in den Unterbau integrieren. Microsoft und Apple treiben ihre Assistenten tiefer in Betriebssysteme und Anwendungen. Für den Linux-Desktop ist das trotzdem ein relevanter Schritt. Lokale Modelle verringern die Abhängigkeit von Cloud-Diensten, werfen aber neue Fragen nach Rechenleistung, Speicherbedarf und Zugriff auf lokale Daten auf.