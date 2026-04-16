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Nach dem aktuellen Patchday für Windows berichten einige Nutzer über ein neues Problem, das den Systemstart blockieren kann. Nach der Installation der Sicherheitsupdates fordern einige Geräte nun unerwartet die Eingabe des BitLocker-Wiederherstellungsschlüssels. Ohne den 48-stelligen Code ist ein regulärer Start des Systems nicht mehr möglich.

Betroffen sind mehrere Versionen des Betriebssystems, darunter Windows 10, Windows 11 sowie Windows Server 2022 und 2025. Der Fehler tritt logischerweise nur im Zusammenhang mit BitLocker auf, einer Funktion zur Laufwerksverschlüsselung. Diese kann Daten vor unbefugtem Zugriff schützen und aktiviert den Wiederherstellungsmodus normalerweise nur bei sicherheitsrelevanten Änderungen, etwa an der Hardware oder am Trusted Platform Module.

Dass der Sperrbildschirm nach einem regulären Update erscheint, ist eigentlich nicht vorgesehen. Ähnliche Vorfälle gab es bereits in der Vergangenheit, unter anderem im Jahr 2024 und erneut 2025. Auch damals führten fehlerhafte Aktualisierungen dazu, dass Systeme vorübergehend gesperrt wurden.

Nach Angaben von Microsoft tritt das aktuelle Problem nur unter bestimmten Voraussetzungen auf. Dazu zählen eine aktivierte BitLocker-Verschlüsselung auf dem Systemlaufwerk sowie spezielle Konfigurationen im Zusammenhang mit UEFI-Firmware und dem TPM. Zudem spielt es eine Rolle, ob bestimmte Secure-Boot-Zertifikate vorhanden sind und welcher Windows-Start-Manager verwendet wird. Diese Kombination findet sich vermehrt in professionell verwalteten IT-Umgebungen, weshalb private Nutzer diesmal seltener betroffen sind.

Für Administratoren gibt es mehrere Möglichkeiten, das Problem zu umgehen. So empfiehlt Microsoft unter anderem, entsprechende Gruppenrichtlinien ("Tpm-Plattformüberprüfungsprofil für native UEFI-Firmwarekonfigurationen konfigurieren") anzupassen und die BitLocker-Verschlüsselung vorübergehend zu pausieren, bevor die Updates installiert werden. Alternativ kann ein sogenannter Known-Issue-Rollback eingesetzt werden, der serverseitig verhindert, dass die fehlerhafte Änderung wirksam wird.

Wurde das Update bereits installiert und der Fehler tritt auf, bleibt zunächst nur die Eingabe des Wiederherstellungsschlüssels. Laut Microsoft ist dies in der Regel nur einmal erforderlich, danach sollte das System wieder normal starten.