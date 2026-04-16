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Bundesdigitalminister Karsten Wildberger plant eine grundlegende Neuausrichtung der IT-Infrastruktur des Bundes. Im Mittelpunkt steht dabei eine stärkere Abkehr von proprietären Lösungen hin zu quelloffener Software. Neben möglichen Einsparungen bei Lizenzkosten geht es vor allem um eine langfristige Verringerung der Abhängigkeit von internationalen Technologiekonzernen wie Microsoft.

Nach Angaben des Ministers wird dieser Ansatz bereits im eigenen Ressort umgesetzt. Open-Source-Lösungen sollen perspektivisch nicht nur innerhalb der Bundesverwaltung eingesetzt werden, sondern auch anderen Behörden zur Verfügung stehen. Wildberger verweist darauf, dass Europa bislang zu selten eigene Alternativen entwickelt habe und deshalb in vielen Bereichen auf Anbieter aus den USA angewiesen sei.

Ein aktuelles Beispiel für diese Abhängigkeit ist der Einsatz von Analysesoftware des US-Unternehmens Palantir Technologies, die bereits von Sicherheitsbehörden in einzelnen Bundesländern genutzt wird. Während auf Bundesebene über eine Ausweitung diskutiert wird, sieht Wildberger die Notwendigkeit, mittelfristig eine europäische Alternative aufzubauen. Mit einer entsprechenden Lösung rechnet er jedoch frühestens in zwei bis drei Jahren. Bis dahin soll der Staat gezielt europäische Anbieter fördern und ihnen größere Projekte zutrauen.

Parallel dazu plant das Ministerium strukturelle Änderungen bei der Steuerung von IT-Projekten. Künftig soll ein sogenannter IT-Planungsvorbehalt greifen, der dem Digitalministerium ein Einspruchsrecht bei größeren Vorhaben anderer Ressorts einräumt. Betroffen wären Projekte ab einem jährlichen Volumen von 500.000 Euro oder Gesamtkosten von drei Millionen Euro. Damit sollen parallele Entwicklungen und ineffiziente Doppelstrukturen vermieden werden.

Auch im Bereich künstlicher Intelligenz setzt die Bundesregierung stärker auf zentrale Lösungen. Die bundeseigene Plattform Kipitz soll künftig verpflichtend genutzt werden, sofern Behörden keine triftigen Gründe für eigene Systeme vorbringen. Externe KI-Dienste wie ChatGPT sind aus Gründen der Datensicherheit auf dienstlichen Geräten derzeit nicht freigegeben.

Eine weitere Entscheidung mit Signalwirkung steht möglicherweise Ende April an. Dann könnte das Bundeskabinett über den Einsatz von Big-Data-Software für Sicherheitsbehörden beraten. Der Ausgang dürfte zeigen, wie konsequent die Bundesregierung den eingeschlagenen Kurs in Richtung technologischer Eigenständigkeit tatsächlich verfolgt.