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Mit Linux 7.0 ist am Wochenende die nächste größere Kernelversion freigegeben worden, die mehr mitbringt als nur einen neuen Versionssprung. Phoronix nennt unter den größeren Änderungen nicht nur frühen Support für AMDs Zen 6 und Intels Nova Lake-S, sondern auch mehrere Verbesserungen im Grafikstack. Gerade Radeon- und GeForce-Grafikkarten sollen unter Linux weiter von Treiber- und Speicheroptimierungen profitieren.

Im Fokus stehen primär NVIDIAs offener Treiberpfad, aber auch der freie Grafikstack aus Nouveau und dem in Mesa integrierten Vulkan-Treiber NVK, die mit Linux 7.0 nun endgültig größere Speicherseiten und Datenkompression nutzen können sollen. Beide Funktionen waren bereits früher vorgesehen, wurden nach Fehlern zunächst jedoch wieder deaktiviert. Damit rückt der offene GeForce-Stack bei der Leistung und Alltagstauglichkeit näher an die proprietären Treiber. NVIDIA fährt unter Linux weiter zweigleisig, während die Open-Source-Seite bei Vulkan und allgemeiner Nutzbarkeit Schritt für Schritt aufholt. Linux 7.0 ändert diese Ausgangslage nicht gänzlich. Der Release verschiebt den offenen Treiberpfad aber an einer Stelle nach vorn, die für Performance und Stabilität im Alltag relevant ist.

Auch AMD profitiert von Linux 7.0. So ziehen zahlreiche Patches in AMDGPU ein, die nicht nur aktuelle Hardware betreffen. Genannt werden auch ältere Radeon-Generationen, die unter Linux regelmäßig länger gepflegt werden. Gelistet werden unter anderem die R300-, R400- und R500-Chips. Hinzu kommt die Plattformseite. Dass AMDs Zen 6 und Intels Nova Lake-S bereits in einem stabilen Kernel auftauchen, ist für kommende Testsysteme, Mainboards und frische Distributionen relevant. So wird unter anderem Ubuntu 26.04 LTS laut Phoronix direkt auf Linux 7.0 setzen. Die neue Version erscheint am 23. April. Damit landen Teile der neuen Hardware-Unterstützung vergleichsweise schnell in einer Distribution.

Wie stark die Änderungen im Alltag für Spieler ausfallen werden, hängt weiter vom Zusammenspiel aus Kernel, Mesa, Firmware und GPU-Generation ab. Klar ist, dass Linux 7.0 keine bloße Versionskosmetik liefert. Der Kernel stärkt den Unterbau für kommende Plattformen und verbessert zugleich einen Bereich, der für Spieler besonders wichtig ist – vor allem mit Blick auf die Gaming-Handhelds wie der MSI Claw oder der ASUS ROG Ally, aber auch die kommenden Steam-Machines, die noch immer auf sich warten lassen. Ob der Schub im Alltag spürbar wird, werden die kommenden Wochen zeigen.