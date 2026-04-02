News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Microsoft #Patch #Windows #Download #Installation #Fehler

Notfall‑Update

KB5086672 räumt gescheiterten März‑Patch für Windows 11 auf

Portrait des Authors


KB5086672 räumt gescheiterten März‑Patch für Windows 11 auf
15

Werbung

Microsoft ist bei Windows 11 einmal mehr über das eigene Update-System gestolpert. Ein eigentlich unspektakuläres Vorschau‑Update sollte im März ein paar Komfortfunktionen nachreichen – am Ende blieb vielen Nutzern nur eine Fehlermeldung und ein abgebrochener Installationsversuch. KB5086672 ist nun der Versuch, diesen Patzer sauber einzufangen.

Ausgangspunkt war das optionale Update KB5079391 für Windows 11 24H2 und 25H2. In der Theorie war das die übliche Mischung aus Feinschliff und kleineren Neuerungen. Unter anderem sollten Smart App Control flexibler, Monitore mit extrem hohen Bildwiederholraten von bis 1.000 Hz besser unterstützt und moderne USB4‑Anbindungen zuverlässiger laufen. Dazu kamen natürlich diverse Stabilitätsverbesserungen und Sicherheits-Patches. In der Praxis sahen viele allerdings vor allem den Fehlercode 0x80073712 – Windows meldete, einige Update‑Dateien seien beschädigt oder fehlten und brach den Installationsprozess mittendrin einfach ab.

Zugehöriges Artikelbild

Microsoft reagierte dieses Mal vergleichsweise schnell und zog die Reißleine: KB5079391 wurde aus Windows Update entfernt, der Rollout gestoppt, der Support‑Eintrag entsprechend aktualisiert. Statt langer Diskussionen folgte mit KB5086672 ein außerplanmäßiger Patch, der das Update nun endlich für alle bringen soll. Bei wem das bisherige Vorschau-Update für März sauber durchgelaufen ist, für den bringt das Update keine neuen Funktionen mit. Verteilt wird das Update wie gewohnt über Windows Update. Wer "Neueste Updates so früh wie möglich erhalten" aktiviert hat, sieht KB5086672 typischerweise automatisch. Alle anderen können in den Einstellungen manuell nach Updates suchen und das Paket gezielt anstoßen.

Dass Microsoft gerade bei Windows‑Updates wiederholt nachbessern muss, ist inzwischen mehr als eine Randnotiz. Der Konzern hat angekündigt, die Qualität der Releases zu erhöhen und den Update‑Prozess planbarer zu machen. Trotzdem sorgt schon ein optionales März‑Update dafür, dass Installationen hängen bleiben und ein Hotfix nachgeschoben werden muss.

Preise und Verfügbarkeit
Microsoft Windows 11 Home 64Bit, DSP/SB, ESD (multilingual) (PC)
126,99 Euro Nicht verfügbar Ab 29,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Microsoft Windows 11 Home 64Bit, DSP/SB, ESD (multilingual) (PC)
Lagernd 29,90 EUR
Lagernd 29,90 EUR
Lagernd 29,90 EUR
Lagernd 36,95 EUR
klp-soft Lagernd 38,90 EUR
lizenzguru.de Verfügbar 39,95 EUR
Lagernd 43,95 EUR
E&R Software Germany Lagernd 49,53 EUR

Quellen und weitere Links
#Microsoft
#Patch
#Windows
#Download
#Installation
#Fehler
KOMMENTARE (15) VGWort
Back to top