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Microsoft ist bei Windows 11 einmal mehr über das eigene Update-System gestolpert. Ein eigentlich unspektakuläres Vorschau‑Update sollte im März ein paar Komfortfunktionen nachreichen – am Ende blieb vielen Nutzern nur eine Fehlermeldung und ein abgebrochener Installationsversuch. KB5086672 ist nun der Versuch, diesen Patzer sauber einzufangen.

Ausgangspunkt war das optionale Update KB5079391 für Windows 11 24H2 und 25H2. In der Theorie war das die übliche Mischung aus Feinschliff und kleineren Neuerungen. Unter anderem sollten Smart App Control flexibler, Monitore mit extrem hohen Bildwiederholraten von bis 1.000 Hz besser unterstützt und moderne USB4‑Anbindungen zuverlässiger laufen. Dazu kamen natürlich diverse Stabilitätsverbesserungen und Sicherheits-Patches. In der Praxis sahen viele allerdings vor allem den Fehlercode 0x80073712 – Windows meldete, einige Update‑Dateien seien beschädigt oder fehlten und brach den Installationsprozess mittendrin einfach ab.

Microsoft reagierte dieses Mal vergleichsweise schnell und zog die Reißleine: KB5079391 wurde aus Windows Update entfernt, der Rollout gestoppt, der Support‑Eintrag entsprechend aktualisiert. Statt langer Diskussionen folgte mit KB5086672 ein außerplanmäßiger Patch, der das Update nun endlich für alle bringen soll. Bei wem das bisherige Vorschau-Update für März sauber durchgelaufen ist, für den bringt das Update keine neuen Funktionen mit. Verteilt wird das Update wie gewohnt über Windows Update. Wer "Neueste Updates so früh wie möglich erhalten" aktiviert hat, sieht KB5086672 typischerweise automatisch. Alle anderen können in den Einstellungen manuell nach Updates suchen und das Paket gezielt anstoßen.

Dass Microsoft gerade bei Windows‑Updates wiederholt nachbessern muss, ist inzwischen mehr als eine Randnotiz. Der Konzern hat angekündigt, die Qualität der Releases zu erhöhen und den Update‑Prozess planbarer zu machen. Trotzdem sorgt schon ein optionales März‑Update dafür, dass Installationen hängen bleiben und ein Hotfix nachgeschoben werden muss.