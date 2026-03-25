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Apple hat mit iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 sowie neuen Versionen von watchOS, tvOS, visionOS und der HomePod-Software ein größeres Update-Paket veröffentlicht. Statt großer Neuerungen steht dieses Mal klassische Plattformpflege im Vordergrund: zahlreiche Sicherheitskorrekturen, einige klar umrissene Funktionsupdates und der spürbare Wille, die Betriebssysteme vor der erwarteten WWDC-Welle auf einen stabilen Stand zu bringen.

Auf dem iPhone und iPad fallen die Änderungen von iOS und iPadOS 26.4 moderat aus. Im Detail bringen sie eine Reihe kleinerer Verbesserungen. Apple spricht von 14 Änderungen, darunter acht neue Emojis und Anpassungen in der Nachrichten-App. Mit "Playlist Playground" zieht eine AI-gestützte Funktion in Apple Music ein, die aus Texteingaben automatisch Playlists generiert. Konzert- und Eventinfos werden stärker in die App gezogen, dazu kommen Interface-Feinschliff und eine verbesserte Tastaturerkennung. Wichtiger aus technischer Sicht ist, dass Apple im Hintergrund einen ganzen Block an Security-Fixes einspielt, der Kernel, Frameworks und Systemapps betrifft.

macOS 26.4 verfolgt einen ähnlichen Ansatz. In den Release-Notes ist von sechs neuen Funktionen die Rede, die vorwiegend Fehlerkorrekturen umfassen. Apple spricht von 100 gepatchten Lücken. Das Update ist ein typischer Zwischenrelease. Immerhin gibt es separate Safari-Updates und dedizierte Security-Pakete für ältere macOS-Versionen, mit denen Apple nach wie vor Sicherheitslücken in früheren Releases schließt – auch dann, wenn funktionsseitig bereits Stillstand herrscht.

Neben den aktuellen 26er-Zweigen wurden ältere Versionen wie iOS 18.7.7 und weitere Ausbaustufen veröffentlicht, die Geräte adressieren, die nicht mehr auf iOS 26 aktualisiert werden oder bewusst auf älteren Hauptversionen verbleiben. Ähnliche Muster zeigen sich auf dem Mac. Für Nutzer bedeutet das, dass gemischte Setups aus neueren und älteren iPhones, iPads und Macs weiterhin eine gemeinsame Basis bei den Security-Fixes haben. Die übrigen Plattformen – watchOS, tvOS, visionOS und HomePod – werden im gleichen Atemzug mitgezogen. Die Änderungen sind dort traditionell knapper dokumentiert und konzentrieren sich ebenfalls auf Stabilität und Sicherheit.

In Summe lässt sich das Update-Paket klar als Vorbereitungsmaßnahme auf die WWDC 2026 lesen. Beobachter erwarten zur Entwicklerkonferenz im Juni die Vorstellung von iOS 27, macOS 27 und den entsprechenden Updates für die übrigen Plattformen – inklusive größerer AI-Pakete und einer deutlich überarbeiteten Siri, möglicherweise mit tieferer Gemini-Anbindung.