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Microsoft überarbeitet offenbar seine Strategie zur Integration von Künstlicher Intelligenz in Windows 11. Nach aktuellen Berichten deutet vieles darauf hin, dass der Konzern seine ursprünglichen Pläne, KI-Funktionen unter dem Namen Copilot tief in alle Bereiche des Betriebssystems zu integrieren, deutlich zurückfährt oder zumindest neu ausrichtet.

Im Zentrum der bisherigen Strategie stand Microsoft Copilot als übergreifende KI-Schicht, die systemweit in verschiedene Komponenten eingebunden werden sollte. Dazu gehörten unter anderem die Systemeinstellungen, das Benachrichtigungszentrum sowie der Datei-Explorer. Technisch war vorgesehen, dass Nutzer über kontextbasierte Aktionen direkt innerhalb der Oberfläche mit Inhalten interagieren können, etwa durch automatisches Öffnen von Dateien oder das Ausführen von Befehlen ohne zusätzliche Zwischenschritte.

Diese umfassende Integration scheint jedoch vorerst gestoppt oder zumindest reduziert worden zu sein. Ein Auslöser könnte die Verzögerung von Windows Recall gewesen sein, einer Funktion zur kontinuierlichen Analyse von Nutzeraktivitäten. In diesem Zuge sollen auch weitere systemweite KI-Komponenten pausiert worden sein, die ursprünglich als zentrale Elemente der Plattform geplant waren.

Statt einer einheitlichen Copilot-Integration zeigt sich aktuell ein fragmentierter Ansatz. In den Systemeinstellungen wurde beispielsweise eine semantische Suchfunktion implementiert, die Eingaben kontextbezogen interpretiert und passende Optionen schneller auffindbar machen soll. Diese Funktion arbeitet mit KI-gestützter Analyse, ist jedoch nicht mehr klar unter der Copilot-Marke positioniert.

Auch der Datei-Explorer wurde technisch erweitert, allerdings in reduzierter Form. Ein integriertes KI-Aktionsmenü ermöglicht bestimmte Funktionen, leitet viele Aufgaben jedoch an externe Anwendungen weiter. Damit unterscheidet sich die aktuelle Umsetzung deutlich von früheren Konzepten, bei denen Aktionen direkt innerhalb des Explorers ausgeführt werden sollten.

Im Bereich der Benachrichtigungen fehlen entsprechende KI-Funktionen bislang vollständig. Geplante Features wie kontextabhängige Schnellaktionen oder automatisierte Antworten wurden offenbar noch nicht umgesetzt. Parallel dazu wurde die zugrunde liegende technische Infrastruktur umbenannt: Die ursprünglich als Copilot-Runtime bekannte Umgebung firmiert nun als Windows-AI-APIs, was auf eine stärkere Fokussierung auf Entwickler-Schnittstellen hindeutet.

Technisch setzt Microsoft damit weiterhin auf KI-Integration, allerdings weniger zentralisiert und stärker modularisiert. Funktionen werden zunehmend als optionale Erweiterungen konzipiert, die je nach Bedarf aktiviert oder deaktiviert werden können. Dieser Ansatz ermöglicht eine flexiblere Nutzung und reduziert gleichzeitig die Systemkomplexität für Anwender, die keine KI-Funktionen nutzen möchten.

Hintergrund der Anpassungen dürften auch Rückmeldungen aus der Nutzerschaft sein. Kritisiert wurden unter anderem eine zunehmende Systemüberfrachtung sowie die tiefe Integration von KI in grundlegende Betriebssystemfunktionen. Microsoft reagiert darauf offenbar mit einer vorsichtigeren Implementierung, bei der neue Funktionen schrittweise eingeführt und stärker getestet werden.

Offiziell bestätigt ist ein grundlegender Strategiewechsel bislang nicht. Microsoft betont jedoch, dass neue Funktionen regelmäßig in Vorschauversionen getestet und auf Basis von Nutzerfeedback angepasst oder auch wieder entfernt werden können. Damit bleibt die Weiterentwicklung von KI-Funktionen in Windows dynamisch, auch wenn der ursprünglich geplante umfassende Ansatz derzeit abgeschwächt erscheint.