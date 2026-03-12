Werbung

Neben den ersten Details zur kommenden Xbox-Generation alias Project Helix hat Microsoft auf der Game Developers Conference die Einführung der Xbox-Oberfläche für alle Windows-11-Systeme angekündigt. Diese wurde zunächst für die ASUS ROG Xbox Ally X (Test) eingeführt, dann auch für andere Windows-Handhelds ausgeliefert.

Ab April wird der sogenannte Xbox-Modus in ausgewählten Märkten für Windows 11 eingeführt. Genauere Details zur Auslieferung und wie sich der Xbox-Modus darstellen wird, sind nicht bekannt. Die aktuelle Ausprägung findet sich im Test zum ROG Xbox Ally X.

Ziel des Xbox-Modus ist es, das Gaming in den Vordergrund zu stellen. Die bekannte Windows-Oberfläche soll in den Hintergrund rücken und es soll auch nicht mehr notwendig sein, auf diese zurückzugreifen. Alle notwendigen Einstellungen sollen über die Xbox-Oberfläche gemacht werden können – dazu gehören auch Systemeinstellungen wie die Verbindung mit neuen WLAN-Netzwerken, aber auch Einstellungen im Akku und vieles mehr.

Aber nicht nur die Oberfläche soll in den Hintergrund rücken, auch hinsichtlich der Leistung plant Microsoft Verbesserungen, die vorwiegend unnötige Hintergrundprozesse zurückfahren sollen.

Zum Start des Xbox-Modus im April wird es sicherlich weitere Informationen zum Erscheinungsbild und den Funktionen geben. Wie weit sich Windows zurücknehmen kann und ob die neue Oberfläche für Spieler wirklich ein Fortschritt sein wird, bleibt abzuwarten.