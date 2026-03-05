Werbung

Nach dem Rundumschlag für alle großen Apple-Betriebssysteme im Februar und vor allem zur großen Apple-Woche, folgten am Mittwochabend Wartungsupdates für iOS, iPadOS und macOS. In den vergangenen Stunden präsentierte man einige spannende Produkte wie das MacBook Neo, die nächste Generation des Apple MacBook Pro und MacBook Air oder das Studio Display XDR sowie das iPad Air und iPhone 17e.

Die Updates auf Version 26.3.1 sind lediglich kleine, aber essenzielle Wartungspakete, die vorwiegend die Kompatibilität mit der neuen Hardware herstellen und die Systeme auf die ab 11. März verfügbaren Studio Display und Studio Display XDR vorbereiten sollen – Apples überarbeitete Monitore mit Thunderbolt-5-Unterstützung. Wer einen der neuen Bildschirme nutzen will, muss zwingend auf mindestens Version 26.3.1 setzen, Intel-Macs bleiben komplett außen vor.

Die Releasenotes der Updates sind bewusst knapp gehalten: Apple nennt primär die erweiterte Display-Unterstützung und verschiedene Bugfixes, ohne ins Detail zu gehen – typisch für Minor-Releases. Bei iOS 26.3.1 und iPadOS 26.3.1 soll das Update kurze Ruckler der LiquidGlass-Benutzeroberfläche sowie Tastaturverzögerungen, die besonders bei iPhone-17-Nutzern auftraten, beheben. Zusätzlich ermöglicht es nun Screen-Mirroring von USB-C-iPhones auf die Studio Displays und verbessert den Zugriff auf angeschlossene Peripheriegeräte. Außerdem gibt es eine neue Version für ältere Apple-Smartphones auf iOS 18.7.6.

Für macOS Tahoe 26.3.1 erweitert Apple ebenfalls die externe Display-Unterstützung explizit um die 2026-Modelle – inklusive Firmware-Updates für die Monitore selbst. Weitere Fixes betreffen auch hier die Liquid-Glass-Optimierungen, die FaceTime-Audio-Qualität und die Game-Controller-Kompatibilität.

Alle Updates lassen sich über die Systemeinstellungen händisch anwerfen, herunterladen und installieren, wobei dies überwiegend im Hintergrund passiert und in Kürze je nach Einstellung auch automatisch erfolgt.