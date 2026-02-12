Werbung

Apple hat am Mittwochabend eine umfassende Update-Welle für seine gesamten Betriebssysteme ausgerollt, darunter iOS 26.3 für iPhones, iPadOS 26.3 für iPads, macOS Tahoe 26.3 für Macs, watchOS 26.3 für seine Smartwatches sowie tvOS 26.3 und visionOS 26.3. Die Releases, die vor dem Hintergrund regulatorischer Vorgaben wie dem Digital Markets Act (DMA) der EU stehen, bringen vorrangig Stabilitätsverbesserungen, Sicherheitsfixes und ausgewählte neue Funktionen mit sich.

Bei iOS 26.3 und iPadOS 26.3 steht die erleichterte Migration zu Android im Vordergrund: Nutzer können nun direkt in den Einstellungen unter "Übertragen oder iPhone zurücksetzen" Kontakte, Fotos, Videos, Kalenderdaten und DRM-freie Musik per WLAN auf ein Android-Gerät übertragen – eine Kooperation mit Google, die den Plattformwechsel nahtloser macht. EU-Nutzer profitieren zudem von offeneren Schnittstellen für Drittanbieter-Zubehör, wie der Weiterleitung von Benachrichtigungen an Smartwatches anderer Hersteller oder von einer schnelleren Pairing-Funktion für Wearables und Kopfhörer. Weitere Höhepunkte umfassen erweiterte Datenschutzkontrollen, etwa die Reduzierung der Standortgenauigkeit für Mobilfunkanbieter bei Geräten mit Apples C1- und C1X-Modems, optimierte RCS-Unterstützung für bessere Gruppenchats mit Android-Geräten sowie neue Wetter-Hintergrundbilder und Bugfixes für WLAN-Stabilität, Akkulaufzeit und Siri.

Für die Apple Watch bringt watchOS 26.3 ähnliche Anpassungen wie eine bessere Zusammenarbeit mit Drittanbieter-Geräten und Datenschutz-Upgrades, die in enger Abstimmung mit den iOS-Änderungen stehen. Die Updates beheben kleinere Fehler in der Widget-Anzeige und Offline-Siri-Funktionen, während tvOS 26.3 und visionOS 26.3 vergleichbare Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen bieten, ohne spektakuläre neue Features in den Releasenotes stehen zu haben.

macOS Tahoe 26.3 baut auf dem frischen Design mit Liquid-Glass-Elementen auf und erweitert Apple Intelligence um Features wie Live-Übersetzung für Text und Audio sowie verbesserte Genmojis und Image-Playground-Optionen. Die Menüleiste ist transparenter geworden, Spotlight erlaubt nun Hunderte direkte Aktionen wie E-Mail-Versand oder Notizen-Erstellung, und Apps wie Telefon und FaceTime integrieren iPhone-Funktionen direkter, inklusive Anruffiltern. Weiterhin wurden Personalisierungsoptionen für Ordner, Icons und Widgets ausgebaut, ergänzt auch hier um Sicherheitsupdates und Stabilitätsverbesserungen.

Alle Updates stehen auf kompatiblen Geräten ab sofort zum kostenlosen Download bereit und lassen sich über die Einstellungen direkt installieren. Mit dem Apple iPhone 17e und vermutlich auch dem ersten faltbaren iPhone stehen die nächsten Geräte bereits am Horizont.