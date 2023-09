Werbung

Microsoft plant für Windows 11 eines der bisher größten Updates. Windows 11, Version 23H2 soll vor allem den KI-Begleiter Copilot einführen und das Thema künstliche Intelligenz für Windows-Nutzer noch präsenter machen. Insgesamt werden über 150 neue Features versprochen, die selbst vor Anwendungen wie Paint nicht Halt machen.

Auch wenn der ganz große KI-Hype aktuell etwas nachlässt, bleibt das Thema natürlich relevant. KI-Lösungen werden in Zukunft wachsende Bedeutung haben. Für Windows-Nutzer dürfte Microsoft Copilot dabei ein nächster Schritt sein. Damit soll es eine zentrale KI-Anlaufstelle in unterschiedlichen Microsoft-Produkten geben – und zwar sowohl in Windows 11 als auch in Microsoft 365, Edge und Bing. Copilot soll die Rolle eines KI-Assistenten ausfüllen und dabei Web-Ressourcen, Arbeitsdaten und die Nutzertätigkeit einfließen lassen.

In früher Form soll Copilot mit dem nächsten Windows-Update auf Version 23H2 ab 26. September ausgerollt werden. Für Bing, Edge und Microsoft 365 wird der KI-Begleiter noch im Laufe des Herbstes folgen. Enterprise-Kunden können Microsoft 365 Copilot und Microsoft 365 Chat so ab 1. November nutzen.

In Windows soll Copilot dafür sorgen, dass der Nutzer Aufgaben schneller und einfacher abarbeiten kann. Aufgerufen wird der KI-Assistent dafür einfach über die Taskbar oder über Windows-Taste + C. Das eingebundene Microsoft-Video zeigt den KI-Assistenten im Einsatz und stellt weitere Neuerungen des Windows-Updates vor.

So zieht KI auch in andere Anwendungen ein. Selbst das Zeichenprogramm Paint wird damit aufgewertet. Künstliche Intelligenz soll dort zum Beispiel beim Entfernen von Hintergründen helfen. Zudem halten Ebenen Einzug in Paint. Die Preview-Version von Cocreator ermöglicht sogar die Nutzung von generativer künstliche Intelligenz in Microsoft Paint. Auch die Fotos-App wird mit KI aufgewertet – beispielsweise mit einer Funktion, die den Hintergrund unscharf macht. Die Suchfunktion soll Fotos basierend auf dem Inhalt oder dem Aufnahmeort finden können.

Das Snipping Tool erhält mit dem Update die Funktion, Text aus einem Bild zu extrahieren und in eine andere Anwendung einzufügen. Zudem wird es auch Sound aufnehmen können. Der Video-Editor Clipchamp soll in Abhängigkeit vom jeweiligen Videomaterial Vorschläge für Szenen und Schnitte machen. Für das Textprogramm Notepad kommt eine automatische Speicherfunktion, die ein dialogfreies Schließen des Programms ermöglicht. Wenn Notepad erneut geöffnet wird, werden die zuletzt geöffneten Tabs einfach wiederhergestellt. Der Windows-Explorer wird genauso überarbeitet wie Outlook und Windows Backup.

Das Update auf Version 23H2 wird Windows-11-Nutzern wie üblich kostenfrei zum Download bereitgestellt werden.