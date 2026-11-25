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UL Solutions, die Macher hinter dem populären, synthetischen Benchmark der 3DMark-Serie, haben einen neuen CPU-Test für Mobilprozessoren veröffentlicht. Der CPU Rumble getaufte Benchmark soll das Verhalten moderner Spiele auf Mobilgeräten auf Basis von Android und iOS nachstellen können.

Die meisten mobilen Spiele nutzen laut UL Solutions zwischen zwei und acht Threads, die auf die verschiedenen CPU-Kerne eines modernen SoCs verteilt werden.

Um den Einfluss der GPU-Leistung auf das Benchmark-Ergebnis möglichst gering zu halten, setzt UL auf eine Spielumgebung im Retro-Stil mit bewusst reduzierten Grafikeffekten. Zum Einsatz kommen dabei verschiedene Softwarebibliotheken, die auch in modernen Spielen Verwendung finden. Dazu zählen Jolt für die Physiksimulation, Recast Navigation für die Wegfindung, EnkiTS für die parallele Verarbeitung von Aufgaben über mehrere Threads sowie Miniaudio für die Audioverarbeitung.

UL hat den Benchmark zudem so ausgelegt, dass die Arbeitslast bei jedem Durchlauf identisch ist. Die Physikberechnungen, das Verhalten der computergesteuerten Spielfiguren (NPCs) und die Audioverarbeitung folgen einem deterministischen Ablauf. Dadurch sollen die bei klassischen Spiele-Benchmarks auftretenden Schwankungen reduziert und die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse verbessert werden.

CPU Rumble bietet außerdem einen 20-minütigen Stresstest, mit dem sich die CPU-Leistung unter Dauerlast beurteilen und eine etwaige temperaturbedingte Drosselung (Thermal Throttling) erkennen lässt. Anders als bei den bisherigen GPU-Stresstests des 3DMark ist die Anzahl der Durchläufe nicht fest vorgegeben. Stattdessen absolviert das System innerhalb der 20 Minuten möglichst viele Durchläufe.

CPU Rumble steht sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store zum Download bereit. Ob UL auch eine PC-Version des Benchmarks plant, ist bislang nicht bekannt. Auch zum zweiten angekündigten CPU-Benchmark hat UL noch keine weiteren Details veröffentlicht.