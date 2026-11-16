Die MLCommons hat mit MLPerf Training v6.1 die nächste Runde der unabhängigen KI-Benchmarks veröffentlicht. Mit Qwen3.5-397B GRPO gibt es ein neues Post-Training und mit DLRMv4-HSTU ein neues Modell zur Vorhersage von Interaktionsabläufen.

Interessant ist die neue Benchmark-Runde aus der Hinsicht, als dass mit Vera Rubin die neuesten Beschleuniger von NVIDIA teilgenommen haben und auch Google mit den TPU7x (Ironwood) die aktuellste Hardware zeigt. Zudem sehen wir einige Systeme mit AMDs Instinct MI350X/355X, sodass wir auch einen direkten Vergleich der Konkurrenten anhand der Daten darstellen können.

KI-Trainingssysteme werden immer größer, weil die zugrunde liegenden Modelle mehr Parameter, Trainingsdaten und Rechenoperationen benötigen. Diese Modelle passen häufig nicht mehr in den Speicher eines einzelnen Beschleunigers oder Servers, sodass sie über viele GPUs oder andere KI-Beschleuniger verteilt werden müssen. Zugleich wollen Anbieter die Trainingszeit für einen Durchlauf begrenzen: Ein Training, das auf wenigen Systemen Monate dauern würde, kann mit großangelegter Parallelisierung in Tagen oder Wochen abgeschlossen werden. Entscheidend ist dabei nicht nur die Zahl der Beschleuniger, sondern auch, wie effizient sie über schnelle Netzwerke, Speicher und Software zusammenarbeiten.

Um einmal zu verdeutlichen, von welchen Dimensionen wir hier sprechen: NVIDIA selbst hat mit seinem eigenen Supercomputer teilgenommen, der inzwischen 10.240 GB300-Beschleuniger zusammenfasst. Auch Azure bietet ein solches Cluster an und Google skalierte sein Training auf einem Cluster mit 8.192 TPU7x. Das in der Praxis aber noch weiter skaliert wird, zeigt das Colossus-2-System von SpaceX. Hier arbeiten inzwischen 110.000 GB200- und 440.000 GB300-Beschleuniger zusammen.

Skalierung ist also ein wichtiger Faktor, um die Geschwindigkeit der Systeme weiter zu steigern. Die neue Hardware haben wir ebenfalls bereits angesprochen. Aber es gibt noch einen weiteren wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Geschwindigkeit und Effizienz solcher Cluster für das Training von KI‑Modellen: die Software.

Inzwischen sind die Coding-Agenten so gut, dass selbst das Training und die verwendeten Kernels selbst überwacht und entsprechend angepasst werden. Das Software-Tuning spielt also auch bei den Ergebnissen von MLPerf Training v6.1 wieder mit rein – und war nicht unerheblich. AMD konnte die Leistung bei gleicher Hardware und gleichen Rahmenbedingungen um etwa 20 % steigern, bei NVIDIA sind es 20 bis 85 % – je nach Modell und Anwendung.

Skalierung am (vorläufigen) Limit

Kommen wir nun aber zu den ersten Vergleichen: Hier wird es uns aber nicht leicht gemacht, da nicht alle Konfigurationen auch alle Benchmarks durchgeführt haben. Einen Vergleich der größten Cluster können wir also nicht bieten. NVIDIA kommt wie zuvor besprochen auf 10.240 GB300 und 1.024 Vera Rubin, Google auf 8.192 TPU7x und AMD auf nur 128 Instinct MI355X.

Hier zeigt sich einmal mehr einer der Nachteile der aktuellen Instinct-Generation, die erst mit der Instinct-400-Familie, den Helios Racks und dem dazugehörigen Interconnect Infinity Fabric und UALink für das Scale-Out-Netzwerk aufwarten kann.

MLPerf Training 6.1: Maximale Beschleuniger-Skalierung Beschleuniger Größte eingereichte Konfiguration Knoten Beschleuniger Gegenüber GB300 NVIDIA GB300 Theia-jhb, 160× NVIDIA GB300 NVL72 2.560 10.240 Referenz Google TPU7x (Ironwood) Google, tpu7x-8×32×32 2.048 8.192 80 % NVIDIA Rubin Hecate, 16× NVIDIA VR NVL72 256 1.024 10 % AMD Instinct MI355X Crusoe, 16× MI355X-System 16 128 1,25 % AMD Instinct MI350X AMD, 4× MI350X-System 4 32 0,31 % AMD Instinct MI300X Krai, 1× MI300X-System 1 8 0,08 %

Den einzigen sauberen Dreifachvergleich ermöglicht Llama 2 70B LoRA mit jeweils acht eingereichten Beschleunigern.

Llama 2 70B LoRA Trainingszeit 8x NVIDIA Rubin2.76100.0 % 8x NVIDIA GB3005.6249.1 % 8x AMD Instinct MI355X6.9839.5 % 8x AMD Instinct MI350X8.7231.7 % 8x NVIDIA H200 NVL30.928.9 %

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Damit liegen die Instinct MI355X rund 20 % vor den Instinct MI350X. Die H200 NVL liegen in diesem Einreichungsvergleich deutlich zurück und einmal mehr zeigt sich, welche Sprünge NVIDIA in den Generationen gemacht hat.

Weitere Einreichungen ermöglichen es uns immerhin, NVIDIAs GB300- gegen Googles TPU7x-Beschleuniger zu vergleichen. Für die Workloads DeepSeek-V3 671B und Qwen3.5 397B GRPO hat AMD keinerlei Ergebnisse geliefert.

Llama 2 70B LoRA Trainingszeit 8.192x NVIDIA GB3001.530100.0 % 8.192x Google TPU7x1.70289.9 %

GB300 weist hier eine rund 10,2 % niedrigere Trainingszeit aus. Dies zeigt, wie gut Googles Hard- und Softwarestack inzwischen ist und warum sich viele KI-Unternehmen inzwischen für die TPUs als Alternative zu NVIDIAs Hardware entschieden haben.

Die MLPerf-Training-6.1-Einreichungen zeigen deutliche Unterschiede sowohl bei der maximal eingesetzten Clustergröße als auch bei der Skalierung einzelner Workloads. Die größte eingereichte Konfiguration stammt von NVIDIA GB300 mit 10.240 Beschleunigern. Rubin erreicht maximal 1.024 GPUs, AMD Instinct 128 MI355X‑Beschleuniger. Diese Zahlen beschreiben jedoch konkrete Einreichungen und keine grundsätzlichen Architekturgrenzen.

Besonders bemerkenswert ist die Skalierung von NVIDIA Rubin bei DeepSeek-V3 671B: Beim Ausbau von 256 auf 1.024 GPUs sinkt die Trainingszeit von 16,12 auf 4,14. Das entspricht nahezu idealer starker Skalierung. GB300 erzielt mit 1,38 bei 10.240 GPUs den niedrigsten DeepSeek-Wert im Datensatz. Die Skalierung bleibt sehr stark, wird über diese große Größenordnung aber erwartungsgemäß weniger als linear.

Google TPU7x liegt bei DeepSeek-V3 671B auf 8.192 Beschleunigern mit 1,70 nahe an GB300 mit 1,53 auf derselben Beschleunigerzahl. Damit ist der Abstand vergleichsweise gering, obwohl es sich um unterschiedliche Hardware- und Software-Stacks handelt.

Auffällig ist außerdem, dass die Skalierung stark vom jeweiligen Benchmark abhängt. Während DeepSeek auf Rubin und GB300 gut mit der Clustergröße skaliert, zeigen die Qwen3.5-GRPO-Ergebnisse bei beiden Plattformen deutlich geringere Zugewinne. Das deutet eher auf Grenzen der Parallelisierung oder Kommunikation dieses Workloads als auf ein reines Hardwareproblem hin.

Bei kleineren, vergleichbaren Acht-Beschleuniger-Konfigurationen für Llama 2 70B LoRA liegt Rubin vor GB300, MI355X, MI350X und H200 NVL. Diese Rangfolge sollte jedoch nicht als isolierter Chipvergleich gelesen werden: Serverdesign, Netzwerk, Softwareversionen und Optimierungen der jeweiligen Einreichung beeinflussen die Resultate wesentlich.