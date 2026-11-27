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OpenAI hat einen Fehler bei der Anrechnung seiner jüngsten KI-Modelle GPT-6.2 Astra und Sol korrigiert. Demnach sei seit deren Einführung in der vergangenen Woche der Verbrauch des Nutzungslimits bei den meisten Nutzern zu niedrig angesetzt worden. Seit der Korrektur wird das Nutzungslimit bei gleichen Aufgaben mit GPT-6.2 Astra rund 40 % schneller erreicht, beim kleineren GPT-6.2 Sol immerhin 25 % schneller. Ob das tatsächlich ein Fehler oder eine geplante Einschränkung war, lässt sich nirgends nachvollziehen.

Am Mittwoch benachrichtigte OpenAI seine Kunden darüber, dass man eine Korrektur der Nutzungslimits vorgenommen habe, und verwies darauf, dass man dieses künftig schneller erreichen werde. Der OpenAI-Produktverantwortliche Thibault Sottiaux räumte den Fehler wenig später auf X ein und nannte das Ausmaß der Reduzierung, welches einen Tag später dann über eine weitere Mitteilung an alle Kunden kommuniziert wurde. Andere Sprachmodelle als die beiden GPT-6.2-Modelle seien nicht betroffen. Was genau bei der Berechnung schieflief und wie viele Kunden betroffen waren, ließ OpenAI offen. Eine Nachforderung soll es nicht geben. Stattdessen erhalten Nutzer von Go, Plus, Pro und Business einen einmaligen Reset, den sie selbst zu einem späteren Zeitpunkt einlösen können.

Der Fehler legt ein grundsätzliches Problem offen: Wer ein KI-Abo bezahlt, kann oft nur eingeschränkt prüfen, wie viel eine einzelne Aufgabe vom verfügbaren Kontingent verbraucht. Eine Prozentanzeige und ein Zeitpunkt für das Zurücksetzen zeigen zwar, wie weit das Limit ausgeschöpft ist, wie sich dieser Wert allerdings tatsächlich zusammensetzt, bleibt offen.

Bei OpenAI gibt es für bestimmte Enterprise- und Edu-Umgebungen detailliertere Ansichten. Sie zeigen für Work und Codex unter anderem eine Token-Historie sowie – soweit verfügbar – den Verbrauch einzelner Chats. Doch auch diese Chat-Anzeige ist nicht vollständig. Unteragenten, separate Aufgaben, bestimmte Werkzeuge oder Hintergrundaktivitäten können weiterhin fehlen.

Konkurrent Anthropic zeigt sich diesbezüglich ebenso wenig transparent und verweist lediglich darauf, dass das gewählte Modell, die Länge und die Komplexität der Eingaben sowie verwendete Funktionen Einfluss auf die Nutzungslimits hätten. Das Problem bleibt also für Kunden beider Dienste: Wirklich nachvollziehen kann man den Verbrauch seiner KI-Rechenleistung nicht.

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Für eine überprüfbare Abrechnung bräuchte es einiges mehr: eine Angabe zum verfügbaren Budget und eine Aufschlüsselung der angerechneten Arbeit, einschließlich gegebenenfalls genutzter Unteragenten und Werkzeuge. Auch Änderungen an der Gewichtung müssten erkennbar sein. Der GPT-6.2-Fehler zeigt, warum das wichtig ist. Ohne nachvollziehbare Einzelwerte lässt sich kaum feststellen, ob ein schneller erreichtes Limit an der eigenen Nutzung oder an einer Änderung beim Anbieter liegt.

Ab Dezember wird OpenAI zudem die Kontingente von Plus, Pro und Business über ChatGPT und Codex hinweg zusammenlegen. Wie groß das gemeinsame Budget ausfällt, hat das Unternehmen bislang nicht beziffert.