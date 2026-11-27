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Bei einem Angriff auf den Passwortmanager 1Password sind Unbefugte an sensible Kundendaten und den Quellcode gelangt. Ausgangspunkt war das GitHub-Konto eines Mitarbeiters, über das der Angreifer Schadcode in Backend-Dienste einschleuste. Auf die Passworttresore oder deren Inhalte bestand nach Angaben des Unternehmens zu keinem Zeitpunkt Zugriff.

Bereits in der vergangenen Woche hatte 1Password mit der Untersuchung begonnen, nachdem Hinweise auf einen unbefugten Zugriff aufgetaucht waren. Der eingeschleuste Code lud demnach mehrere Nutzer-Datensätze herunter. Wie viele Konten betroffen sind und wie das GitHub-Konto übernommen werden konnte, ließ man bislang allerdings offen. Zu den kopierten Datensätzen sollen Namen und E-Mail-Adressen, Konto- und Nutzerkennungen sowie Zeitpunkte der Kontoerstellung und der letzten Anmeldung gehören. Auch öffentliche Schlüssel sowie Parameter des Secure-Remote-Password-Protokolls, das für die Anmeldung genutzt wird, sollen darunter gewesen sein.

Erbeutet wurden außerdem Token aus bestimmten E-Mail-Links für Einladungen, die Kontobereitstellung und die Kontowiederherstellung. Doch auch ein solcher genüge laut Anbieter nicht, um sich Zugriff auf das Nutzerkonto zu verschaffen, da zusätzlich eine Anmeldung per Single Sign-on oder ein an die hinterlegte E-Mail-Adresse gesendeter Code erforderlich seien. Dennoch habe man eine kleine Zahl von betroffenen Nutzern gezielt benachrichtigt.

Als Vorsichtsmaßnahme verlängerte 1Password den Bestätigungscode von sechs Ziffern auf zehn alphanumerische Zeichen und deaktivierte das betroffene GitHub-Konto, entfernte vom Angreifer eingerichtete Zugänge und widerrief die oben genannten Token automatisch. Auch interne Zugangsdaten, die möglicherweise offengelegt wurden, seien ausgetauscht worden. Der Angreifer hatte neben privaten Repositories Zugriff auf das CI/CD-System erhalten, in dem Zugangsdaten für den Betrieb der Infrastruktur liegen.

Die Tresore und ihre Schlüssel waren laut 1Password zu keiner Zeit betroffen. Die Kontopasswörter und vor allem die zusätzlich generierten Secret Keys werden nicht beim Anbieter gespeichert. Interne Hinweise auf Kontoübernahmen oder eine Kompromittierung über die offengelegten Bereitstellungstoken hätten die Untersuchung nicht ergeben. Dennoch können die gestohlenen Kontaktdaten für gezielte Phishing-Nachrichten genutzt werden, weshalb Nutzer in den kommenden Tagen und Wochen besondere Vorsicht walten lassen sollten. Nach Abschluss der Untersuchung will man technische Details veröffentlichen.