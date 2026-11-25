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Der Musikstreamingdienst Tidal verschärft seinen Umgang mit künstlicher Intelligenz und will vollständig KI-generierte Musik künftig von seiner Plattform ausschließen. Nach Angaben des Unternehmens sollen zudem Millionen entsprechender Titel aus dem Katalog entfernt werden. Musikproduktionen, bei denen KI lediglich als unterstützendes Werkzeug eingesetzt wurde, bleiben dagegen weiterhin erlaubt.

Hintergrund ist der massive Anstieg automatisch erzeugter Musik. Laut Tidal wurden wohl in den vergangenen drei Monaten rund 27 Millionen Titel als vollständig KI-generiert identifiziert. Das entspricht etwa 6,3 % des gesamten Musikkatalogs. Am 6. November erreichte der Anteil derlei Produktionen sogar 60 % aller an diesem Tag hochgeladenen Songs. Über den gesamten Dreimonatszeitraum lag der Anteil wohl bei 43 %.

Zudem stoßen die KI-Produktionen bei den Hörern derzeit offenbar noch auf wenig Interesse. Rund 96 % der identifizierten Titel wurden innerhalb der vergangenen drei Monate kein einziges Mal abgespielt. Tidal sieht in der wachsenden Zahl automatisch erzeugter Songs obendrein ein Problem für die Vergütung menschlicher Musiker. KI-generierte Streams sollen demnach Tantiemen von Künstlern abziehen und die Zuordnung von Musik zu ihren tatsächlichen Urhebern erschweren.

Das neue Verbot greift deshalb insbesondere bei Titeln, die laut ihren Metadaten ausschließlich mithilfe generativer KI erstellt wurden. KI-gestützte Produktionen bleiben ausdrücklich zulässig. Darüber hinaus will Tidal gegen Musik vorgehen, bei der Stimmen oder Identitäten realer Künstler ohne deren Zustimmung imitiert werden. In diesem Zusammenhang hat der Streamingdienst nach eigenen Angaben bereits 65.000 Titel entfernt.

Mit der Entscheidung verfolgt Tidal einen strengeren Kurs als mehrere große Wettbewerber. Während Spotify und Apple Music weiterhin vollständig KI-generierte Musik zulassen, geht aber auch Bandcamp gegen entsprechende Veröffentlichungen vor. Spotify hat seinerseits bereits Millionen KI-Titel entfernt und Maßnahmen gegen minderwertige, massenhaft produzierte Inhalte ergriffen.