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Mit der neuen Betaversion 8.40.8544 erhält das beliebte Hardwareanalyse-Tool AIDA64 Unterstützung für zwei Grafikkarten, die NVIDIA selbst niemals offiziell auf den Markt gebracht hat. Sowohl die GeForce RTX 4090 Ti als auch die TITAN Ada werden künftig von der Software erkannt. Beide Modelle basieren auf der Ada-Lovelace-Architektur und verwenden den AD102-Grafikchip, der auch in der regulären GeForce RTX 4090 zum Einsatz kommt.

Die Aktualisierung folgt auf die Entdeckung eines funktionsfähigen Engineering-Samples der RTX 4090 Ti in China. Dieses soll über 18.176 CUDA-Kerne verfügen und damit deutlich mehr Recheneinheiten bieten als die reguläre RTX 4090 mit ihren 16.384 CUDA-Kernen. Zu einer kommerziellen Veröffentlichung kam es allerdings nie.

Noch umfangreicher fällt die Ausstattung der ebenfalls unveröffentlichten TITAN Ada aus. Ein bereits im vergangenen Jahr vom Hardware-Experten der8auer untersuchter Prototyp verfügte über einen vollständig aktivierten AD102-Chip mit 18.432 CUDA-Kernen sowie 48 GB GDDR6X-Grafikspeicher. Hinzu kamen zwei 16-Pin-Stromanschlüsse, die auf eine entsprechend hohe Leistungsaufnahme ausgelegt waren. Bei den damaligen Untersuchungen fehlten allerdings sowohl eine ordnungsgemäße Erkennung durch Diagnosesoftware als auch eine offizielle Treiberunterstützung.

Mit der Aufnahme beider Grafikkarten in AIDA64 verbessert sich nun zumindest die softwareseitige Identifikation der seltenen Prototypen. Auch GPU-Z hat mit Version 2.72.0 eine entsprechende Unterstützung für das Engineering-Sample der RTX 4090 Ti hinzugefügt.

Die neuen Einträge sind jedoch kein Hinweis darauf, dass NVIDIA die beiden Grafikkarten nachträglich noch veröffentlichen möchte. Vielmehr dürften die Anpassungen vor allem für Hardware-Enthusiasten und Sammler interessant sein, die entsprechende Prototypen untersuchen und deren technische Eigenschaften auslesen möchten.