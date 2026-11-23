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Volkswagen plant eine grundlegende Umstellung seiner Navigationssoftware. In zahlreichen künftigen Verbrennermodellen soll Google Maps die bisherige Navigationslösung der Konzerntochter Cariad ersetzen. Laut einem Bericht des Handelsblatts (Paywall) ist die Einführung für Herbst 2027 vorgesehen. Damit verabschiedet sich VW zumindest bei einem Teil seiner Fahrzeugflotte von der eigenständig entwickelten Navigationssoftware.

Den Anfang sollen neue Generationen des VW Golf machen. Weiterhin ist die Integration der Google Automotive Services für weitere Modelle wie Tiguan, T-Roc, Passat und Tayron geplant. Das Softwarepaket umfasst neben Google Maps auch den Google Play Store sowie YouTube. Die Anwendungen werden unmittelbar in das Infotainmentsystem eingebunden und lassen sich auch ohne verbundenes Smartphone nutzen.

Anders als bei Android Auto handelt es sich um eine direkte Integration der Google-Dienste in die Fahrzeugsoftware. Eine nachträgliche Freischaltung für bereits ausgelieferte Fahrzeuge ist aber nicht vorgesehen, da die Umstellung wohl neue Hardware voraussetzt. Besitzer älterer VW-Modelle müssen deshalb weiterhin mit der vorhandenen Navigationslösungen vorlieb nehmen.

Für Volkswagen bedeutet der Schritt eine weitere Abkehr von der ursprünglichen Softwarestrategie. Unter dem früheren Konzernchef Herbert Diess sollte Cariad noch eine weitgehend eigenständige Softwareplattform einschließlich Navigation für die verschiedenen Konzernmarken entwickeln. Mittlerweile setzt VW verstärkt auf externe Technologiepartner. Cariad bleibt allerdings für die zugrunde liegende Infotainmentplattform und die Integration der Google-Dienste verantwortlich.

Bei den Elektroautos des Konzerns ist die Umstellung bereits weiter fortgeschritten. Mit der Softwaregeneration ID.Software 6 halten Google-Dienste unter anderem im ID. Polo, ID. Cross und Skoda Epiq Einzug. Auch der ID.3 Neo sowie neuere Varianten des ID.7, Skoda Elroq und Enyaq nutzen die entsprechende Softwarebasis.

Nicht alle Konzernmarken verfolgen jedoch dieselbe Strategie. Cupra verzichtet beim elektrischen Raval vorerst auf eine direkte Google-Integration und setzt weiterhin auf die konzerneigene Navigation. Google Maps lässt sich dort lediglich über ein verbundenes Smartphone verwenden.