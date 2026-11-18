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Google verlängert die Speicherdauer temporärer Unterhaltungen mit seinem KI-Assistenten Gemini erheblich. Statt wie bisher maximal 72 Stunden bleiben entsprechende Chats künftig rund zwei Monate auf den Servern des Unternehmens gespeichert. Die Änderung betrifft auch Gespräche, die mit deaktiviertem Chatverlauf geführt werden. Google begründet die längere Aufbewahrung mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen und wünscht die neuen Regelungen in den kommenden Wochen weltweit einzuführen.

Bislang konnten Nutzer mit der Funktion "Temporärer Chat" Unterhaltungen führen, die nicht im regulären Verlauf auftauchten und spätestens nach drei Tagen gelöscht wurden. Nun sollen die Inhalte deutlich länger mit dem jeweiligen Google-Konto verknüpft bleiben. Nach Angaben des Unternehmens dient dies unter anderem dazu, technische Störungen zu untersuchen, die Sicherheit der Dienste zu gewährleisten und mögliche Missbrauchsfälle besser zu erkennen.

Für die Beantwortung von Anfragen kann Gemini auch weiterhin die Gesprächsinhalte der vergangenen 24 Stunden als Kontext heranziehen. Die darüber hinausgehende Speicherung erfolgt laut Google vorwiegend aus Sicherheitsgründen. Temporäre Chats sollen auch künftig nicht für das Training generativer KI-Modelle verwendet werden.

Parallel überarbeitet Google auch die Datenschutzeinstellungen von Gemini. Nutzer können künftig unabhängig voneinander festlegen, ob ihre Unterhaltungen im Chatverlauf gespeichert und ob diese für das KI-Training verwendet werden dürfen. Bisher waren beide Funktionen stärker miteinander verknüpft. Damit lassen sich reguläre Gespräche aufbewahren, ohne sie automatisch auch für die Weiterentwicklung der KI-Modelle freizugeben.

Wer die bisherige Aktivitätsspeicherung bereits deaktiviert hat, erhält beide neuen Optionen standardmäßig ausgeschaltet. Bei Nutzern mit aktivierter Speicherung bleibt der Verlauf hingegen eingeschaltet. Die Freigabe für das KI-Training lässt sich separat verwalten.

Eine Besonderheit besteht bei freiwilligem Nutzerfeedback. Wer bei deaktiviertem Verlauf eine Antwort bewertet oder ein Problem meldet, kann damit auch die Gesprächsinhalte der vergangenen 24 Stunden sowie angehängte Dateien zur Überprüfung freigeben. Diese Informationen dürfen dann von geschulten Mitarbeitern kontrolliert und unter bestimmten Umständen bis zu drei Jahre aufbewahrt werden.