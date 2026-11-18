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Microsoft hat auf seiner Entwicklerkonferenz Ignite 2026 eine Reihe neuer KI-Modelle vorgestellt, die sich auf Programmierung, Bildgenerierung, Sprachverarbeitung und Cybersicherheit spezialisieren. Mit seiner MAI-Modellfamilie will der Konzern dabei eine leistungsfähige und zugleich kostengünstigere Alternative zu den Angeboten von OpenAI und Anthropic etablieren. Statt ausschließlich auf immer größere Sprachmodelle zu setzen, verfolgt Microsoft einen Ansatz mit spezialisierten Modellen für unterschiedliche Aufgaben.

Im Mittelpunkt stehen MAI Code 2 und MAI Code 2 Flash. Das größere Modell ist für komplexe Programmieraufgaben ausgelegt, darunter die Fehlersuche, Änderungen und die Analyse vollständiger Code-Repositories. Nach Microsofts eigenen Benchmarks erreicht MAI Code 2 durchschnittlich 98 % der Leistung von GPT-6.1 Sol bei lediglich 40 % der Kosten. Gegenüber Claude Opus 5.5 nennt Microsoft 96 % der Leistung bei fünf Prozent der Kosten. Die Angaben beziehen sich allerdings auf ausgewählte Tests und sind nicht ohne Weiteres auf sämtliche Aufgaben übertragbar.

MAI Code 2 Flash ist dagegen für weniger aufwendige Tätigkeiten wie Code-Erklärungen, kleinere Anpassungen und die Behebung einfacher Fehler vorgesehen. Beide Modelle stehen über GitHub Copilot zur Verfügung und werden auch über Microsoft Foundry angeboten.

Für die Bildverarbeitung präsentiert Microsoft MAI Image 2.7. Das Modell unterstützt sowohl die Erstellung neuer Bilder anhand von Texteingaben als auch die Bearbeitung bestehender Aufnahmen. Laut Microsoft erreicht es bei der Bildbearbeitung den Spitzenplatz in einer Rangliste von Artificial Analysis und soll dabei nur etwa ein Fünftel der Kosten von GPT Image 2.6 Sunburst verursachen. Bei der reinen Bildgenerierung belegt es nach Herstellerangaben den vierten Platz.

Mit MAI Realtime 1 erweitert Microsoft sein Angebot um ein Modell für gesprochene Dialoge. Es verarbeitet Spracheingaben und erzeugt direkt gesprochene Antworten mit möglichst geringer Verzögerung. Der Einstiegspreis liegt bei einem US-Cent pro Audiominute. Für die Cybersicherheit wurde außerdem MAI Cyber 2 Flash vorgestellt, das Schwachstellen erkennen, überprüfen und bei deren Behebung helfen soll.

Eine weitere Neuerung ist Microsoft-Decision-1.1. Das inzwischen allgemein verfügbare Modell übernimmt Entscheidungen innerhalb KI-gestützter Arbeitsabläufe, etwa die Auswahl geeigneter Sprachmodelle, die Priorisierung von Aufgaben oder die Klassifizierung von Daten. Durch die gezielte Weiterleitung von Anfragen sollen aufwendige Modelle nur dann zum Einsatz kommen, wenn ihre Fähigkeiten tatsächlich benötigt werden.