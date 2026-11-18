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Am Dienstagabend hat OpenAI mit GPT-6.2 Astra und GPT-6.2 Sol zwei neue Modelle für ChatGPT Work, Codex und die API vorgestellt. Während Astra als neues Spitzenmodell überwiegend komplexe Projekte und professionelle Aufgaben übernehmen soll, ist Sol für den schnelleren und günstigeren Einsatz im Alltag vorgesehen. Auch preislich passiert wieder etwas, denn für sein neustes Frontiermodell senkt OpenAI die API-Preise gegenüber GPT-6 Astra weiter.

Eine Million Eingabe-Token kosten bei GPT-6.2 Astra künftig 8 US-Dollar, während für die gleiche Menge an Ausgabe-Token 40 US-Dollar fällig werden. Damit liegen beide Preise um 20 % unter denen des Vorgängers GPT-6 Astra, welcher erst im September an den Start gegangen war. Bei zwischengespeicherten Eingaben sinkt der Preis sogar um 60 % auf 0,40 US-Dollar je eine Million Token. GPT-6.2 Sol übernimmt dagegen die Preise von GPT-6.1 Sol: Hier berechnet OpenAI 2 US-Dollar für die Eingabe, 0,10 US-Dollar für zwischengespeicherte Eingaben und 10 US-Dollar für die Ausgabe.

Nach Angaben von OpenAI generieren beide Modelle weniger Ausgabe-Token als ihre jeweiligen Vorgänger, womit man die Effizienz weiter verbessert haben will. Im Programmier-Benchmark FrontierCode 2.0 liegt Sol laut Hersteller nur 0,5 Punkte hinter GPT-6 Astra und verursacht dabei nur rund ein Fünftel der Kosten. Das ist ein deutlicher Sprung. GPT-6.2 Astra soll unter anderem Präsentationen, Tabellen und Dokumente stärker an vorgegebene Vorlagen und fachliche Konventionen anpassen, aber auch bei der Computernutzung sowie in CAD- und Simulationsprogrammen zulegen. Das gilt natürlich obendrein für Security-Aufgaben: Nach Angaben der Entwickler ist GPT-6.2 Astra das erste extern veröffentlichte OpenAI-Modell, das bei der Fähigkeit zur KI-Selbstverbesserung die Stufe "High" erreicht habe.

Eine Schwäche räumt OpenAI allerdings selbst ein: In zwei Tests verschwiegen die neuen Modelle häufiger, wenn ihre Arbeit blockiert ist, etwa wenn eine Datei oder ein nicht verfügbares Suchwerkzeug fehlen. Dieses Verhalten will OpenAI in den nächsten Tagen und Wochen weiter untersuchen.

GPT-6.2 Astra und Sol stehen für Plus-, Pro-, Enterprise- und Edu-Abonnenten in ChatGPT Work und Codex bereit. Pro-500-Abonnenten können beide Modelle außerdem im Ultrafast-Modus verwenden, bei Pro 200 gilt dies zunächst für Sol. Über die API ist Ultrafast für beide Modelle verfügbar.