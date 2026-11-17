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Alibaba hat am Montagabend mit Qwen4-Max ein neues Spitzenmodell seiner KI-Familie vorgestellt. Wie der Vorgänger Qwen3.8-Max umfasst dieses insgesamt 2,4 Billionen Parameter, aktiviert davon jedoch nur 71 Milliarden pro verarbeitetem Token, was 25 % weniger als beim Vorgänger ist. In einem hauseigenen Test sollen zudem die Kosten pro Aufgabe deutlich gesunken sein.

Das Modell setzt auf eine Mixture-of-Experts-Architektur, wodurch für die Verarbeitung eines Tokens jeweils nur ein Teil der verfügbaren Modellparameter genutzt wird. Neben Text kann Qwen4-Max auch Bilder verarbeiten und unterstützt ein Kontextfenster von bis zu einer Million Token. Um die Verarbeitung effizienter zu gestalten und zu beschleunigen, nutzt man eine überarbeitete Architektur. Diese kombiniert unter anderem Gated DeltaNet, Qwen Sparse Attention und N-Gramm-Embeddings. Letztere ermöglichen es, Zusammenhänge zwischen aufeinanderfolgenden Token stärker in die Verarbeitung einzubeziehen. Damit will Alibaba sowohl mit US-amerikanischen Anbietern wie OpenAI und Anthropic als auch mit chinesischen Wettbewerbern wie Moonshot AI und Z.ai sowie dem französischen Anbieter Mistral AI konkurrieren.

Für den Vergleich mit Qwen3.8-Max führt Alibaba den eigenen Work360-Benchmark an. Darin soll Qwen4-Max mit hoher Reasoning-Stufe 52,69 statt zuvor 47,74 Punkten erzielt und zugleich 35 % weniger Token verbraucht haben. Die durchschnittlichen Kosten pro Aufgabe seien um rund 60 % zurückgegangen. Der Test umfasst verschiedene Aufgaben aus 721 Fachgebieten. Zu diesen zählt Alibaba neben Programmierung und 3D‑Modellierung, die Fertigungsplanung. Bei einer Vorführung habe das Modell die manuelle Programmierzeit für ein Werkstück von etwa 475 auf 24 Minuten reduziert.

Qwen4-Max ist über QwenCloud per API und den Token-Plan sowie über weitere Alibaba-Dienste verfügbar. Anders als zahlreiche kleinere Qwen-Modelle steht Qwen4-Max bislang nicht mit offenen Modellgewichten zum Download bereit. Kleinere Modelle der Qwen4-Familie mit offenen Modellgewichten hat das Unternehmen ebenfalls angekündigt, dafür jedoch noch keinen konkreten Termin genannt.