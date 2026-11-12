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Der Zahlungsdienstleister PayPal gerät wegen seiner Gebührenpolitik im deutschen Onlinehandel in den Fokus des Bundeskartellamts. Nach einer mehrjährigen Untersuchung kommen die Wettbewerbshüter zu der vorläufigen Einschätzung, dass bestimmte Vertragsbedingungen des US-Unternehmens den Wettbewerb zwischen verschiedenen Zahlungsanbietern einschränken. Im Mittelpunkt steht dabei ein Verbot, das Onlinehändlern untersagt, zusätzliche Gebühren für Zahlungen mit PayPal zu verlangen. Die Behörde hält diese Regelung für potenziell kartellrechtswidrig und hat dem Unternehmen seine Bedenken mitgeteilt.

Das Verfahren wurde bereits am 23. Januar 2023 eingeleitet. Untersucht wurden dabei Vertragsklauseln, die PayPal gegenüber Händlern verwendet. Seit 2018 dürfen diese Händler nach den betreffenden Bedingungen keinen gesonderten Aufschlag erheben, wenn sich ein Kunde für PayPal als Zahlungsmethode entscheidet. Das gilt auch dann, wenn die Abwicklung einer solchen Zahlung höhere Kosten verursacht als bei anderen Zahlungsdiensten.

Für die Händler ist die Nutzung von PayPal dabei keineswegs kostenlos. Das Unternehmen verlangt für die Abwicklung von Transaktionen Gebühren, deren Höhe sich nach den jeweiligen Vertragsbedingungen richten. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Bundeskartellamts liegen diese Entgelte im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden merklich über dem Durchschnitt. Aufgrund der weiten Verbreitung von PayPal können es sich viele Händler aber nicht erlauben, auf die Bezahlmethode zu verzichten.

Die starke Marktposition von PayPal spielt bei der wettbewerbsrechtlichen Bewertung eine wesentliche Rolle. So verhindert das vertragliche Aufschlagsverbot, dass Händler die höheren Kosten einer PayPal-Transaktion unmittelbar dem jeweiligen Nutzer in Rechnung stellen können. Stattdessen müssen sie die Kosten in die allgemeinen Verkaufspreise einkalkulieren. Dadurch tragen auch Kunden zur Finanzierung der PayPal-Gebühren bei, die selbst eine günstigere Zahlungsmethode verwenden.

Das Bundeskartellamt sieht darin eine mögliche Verzerrung des Wettbewerbs. Verbraucher können beim Bezahlen nicht ohne Weiteres erkennen, welche Kosten die einzelnen Zahlungsdienste tatsächlich verursachen. Für sie erscheint die Nutzung von PayPal damit häufig ebenso günstig wie eine Überweisung oder eine andere Zahlungsmethode, obwohl dem Händler unterschiedliche Gebühren entstehen.

Diese fehlende Kostentransparenz könnte wiederum die Position konkurrierender Zahlungsanbieter schwächen. Auch wenn ein anderer Dienst deutlich niedrigere Transaktionsgebühren verlangt, lässt sich dieser Vorteil nur eingeschränkt an die Kunden weitergeben. Für Verbraucher besteht dadurch ein geringerer finanzieller Anreiz, eine günstigere Zahlungsalternative auszuwählen.

Wettbewerbsrechtlich prüft das Bundeskartellamt daher sowohl einen möglichen Verstoß gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen als auch gegen die Vorschriften zum Missbrauch einer marktbeherrschenden, bzw. marktstarken Stellung.