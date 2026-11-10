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Epic Games plant, seinen Launcher künftig offiziell für SteamOS bereitzustellen. Neben dem Betriebssystem von Valve stehen aber auch weitere Distributionen wie Fedora, CachyOS und Omarchy auf der Liste. Einen konkreten Veröffentlichungstermin für die zusätzlichen Plattformen hat Epic allerdings noch nicht verraten.

Die Pläne bestätigte Jake Jones, Kommunikationsdirektor bei Epic Games, gegenüber den Kollegen von GamingOnLinux. Demnach arbeitet das Unternehmen daran, den Launcher auf möglichst vielen Linux-Distributionen verfügbar zu machen. Die Entwicklung befindet sich weiterhin in einer Vorschauphase, in der Epic verschiedene Paketformate und Verteilungswege erprobt. Eine endgültige Entscheidung über die Bereitstellung der Software für die einzelnen Distributionen steht noch aus.

Bereits seit Oktober 2026 existiert aber eine Linux-Version des überarbeiteten Epic Games Launchers. Diese wurde zunächst als AppImage angeboten, das sich grundsätzlich unabhängig von der verwendeten Distribution ausführen lässt. Zwischenzeitlich ersetzte Epic dieses Format jedoch wieder durch ein DEB-Paket, das vorwiegend für Debian und Ubuntu vorgesehen ist. Nach Angaben von Jones soll das AppImage aber noch im November wieder zurückkehren. Ob zusätzlich native Pakete für einzelne Distributionen erscheinen sollen, ist bislang noch offen.

Auch eine Veröffentlichung als Flatpak ist wohl derzeit noch im Gespräch. Dieses Format ist insbesondere für SteamOS interessant, da sich entsprechende Anwendungen über die grafische Softwareverwaltung Discover installieren lassen, ohne das weitgehend schreibgeschützte Basissystem verändern zu müssen. Eine offizielle Flatpak-Version oder eine Veröffentlichung auf Flathub hat Epic aber seinerseits noch nicht angekündigt.

Für den Epic Games Store haben sich in den letzten Jahren verschiedene Lösungen aus der Linux-Community etabliert. Besonders verbreitet ist dabei der quelloffene Heroic Games Launcher, der neben Epic auch den Zugriff auf GOG unterstützt. Alternativ lassen sich Spiele und Launcher auch über Lutris einrichten. Daneben arbeitet Epic an einer überarbeiteten Sicherheitsarchitektur von Easy Anti-Cheat. Damit soll es künftig möglich sein, auch Fortnite vom SteamOS aus spielen zu können.