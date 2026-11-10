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Microsoft erweitert seine Identitäts- und Zugriffsverwaltung Entra um zusätzliche Sicherheitsfunktionen und Verwaltungswerkzeuge. Die Neuerungen betreffen unter anderem die passwortlose Authentifizierung, die Überwachung von Benutzerberechtigungen und die Einbindung hybrider IT-Infrastrukturen. Darüber hinaus erhält die Plattform neue Möglichkeiten zur Verwaltung von KI-Agenten, deren Zugriffsrechte zunehmend in die Sicherheitskonzepte von Unternehmen integriert werden. Während einige Funktionen bereits regulär verfügbar sind, befinden sich andere aber noch in der öffentlichen Testphase.

Einen wesentlichen Bestandteil bildet die Aktualisierung der verbesserten Überwachung von Zugriffsberechtigungen. Microsoft führt dazu eine Funktion namens "Drift Detection" ein, mit der Administratoren Abweichungen zwischen vorgesehenen und tatsächlich vergebenen Berechtigungen besser erkennen können sollen. Das System erstellt dazu täglich entsprechende Berichte und weist sowohl auf übermäßige Zugriffsrechte als auch auf fehlende Berechtigungen hin.

Noch nicht allgemein verfügbar ist die überarbeitete Verwaltung von Anwendungsgruppen. Diese ermöglicht es, Gruppen anhand ihres Zuweisungsstatus zu unterscheiden. Microsoft sieht dafür die Kategorien "lokal", "nicht zugewiesen" und "zugewiesen" vor. Administratoren sollen dadurch einen besseren Überblick darüber erhalten, welche Gruppen tatsächlich mit Anwendungen verknüpft sind und welche bislang keine entsprechende Zuordnung besitzen.

Weitere Anpassungen betreffen die Anmeldung an Unternehmensdiensten. Microsoft baut dabei die Unterstützung passwortloser Authentifizierungsverfahren weiter aus und ermöglicht es Nutzern künftig, Passkeys und andere kennwortlose Methoden bereits bei der Registrierung des ersten Multifaktor-Authentifizierungsfaktors einzurichten. Damit soll die Einrichtung sicherer Anmeldeverfahren vereinfacht werden, ohne dass zunächst zwingend ein klassisches Passwortverfahren verwendet werden muss.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Identitätsverwaltung autonomer KI-Agenten. Microsoft arbeitet diesbezüglich an einer Funktion, die den gesamten Lebenszyklus solcher Agentenidentitäten automatisiert verwalten soll. Dazu gehören etwa die Einrichtung, die Anpassung von Berechtigungen und die spätere Entfernung nicht mehr benötigter Identitäten. Die entsprechende Funktion wird zunächst aber nur als öffentliche Vorschau bereitgestellt.