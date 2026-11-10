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Anthropic hat Claude Fable 5.2 und Mythos 5.2 vorgestellt. Die beiden KI-Modelle sollen anspruchsvolle technische Aufgaben besser lösen als ihre Vorgänger und kosten über die API weniger: Für eine Million Eingabetoken fallen 8 statt 10 US-Dollar an, für eine Million Ausgabetoken 40 statt 50 US-Dollar. Ein neuer Schnellmodus beschleunigt die Ausgabegeschwindigkeit, kostet dafür jeweils das Doppelte.

Fable und Mythos basieren zwar auf demselben Basismodell, unterscheiden sich jedoch bei den Schutzmaßnahmen: Während Fable über zusätzliche Einschränkungen für Aufgaben aus der Cybersicherheit verfügt, richtet sich Mythos an Organisationen, die sich für entsprechende Forschungsvorhaben verifizieren lassen. Für alltägliche Programmier- und Wissensarbeit empfiehlt Anthropic weiterhin Claude Opus 5.5. Die regulären Token-Preise beider Modelle liegen 20 % unter denen der Version 5.1. Im optionalen Schnellmodus steigen sie auf 16 US-Dollar pro Million Eingabetoken und 80 US-Dollar pro Million Ausgabetoken. Anthropic verspricht für diesen Modus eine bis zu 2,5-mal schnellere Token-Generierung. Bereits ohne ihn sollen die neuen Modelle ihre Ausgabe um bis zu 30 % beschleunigen.

In den von Anthropic veröffentlichten Benchmarks erreicht Claude Fable 5.2 bei FrontierCode 2.0 49,1 %. Bei Fable 5.1 waren es noch 32,4 %. Auf FrontierSWE v2 steigt der Wert von 56,3 auf 69,9 %. Damit legen die beiden Sprachmodelle primär beim Coding ordentlich zu, sollen auch im Bereich der Cybersecurity und bei agentischen Aufgaben sowie bei Wissensfragen erheblich zulegen.

In der Ankündigung demonstriert Anthropic einen weiteren Anwendungsfall: Demnach habe Claude Fable 5.2 einen Sprachassistenten, ein USB-Speakerphone und ein virtuelles Haustier entworfen und dabei sogar eine vierlagige Platine, das Gehäuse und die Software entwickelt. Ein Partner fertigte dann die Platinen und übernahm zusammen mit dem Modell die Montage und Erprobung. Alle drei Geräte funktionierten laut Anthropic ohne elektrische Änderungen.

Claude Fable 5.2 ist ab sofort über die Claude-Plattform und mehrere Cloud-Anbieter verfügbar. Mythos bleibt auf verifizierte Organisationen beschränkt.