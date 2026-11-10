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Die Diskussion über den weltweiten Arbeitsspeicherbedarf von KI-Rechenzentren geht nicht spurlos an den Nutzern vorbei. Inzwischen treibt das Thema sogar kuriose Blüten, etwa durch ungewöhnliche Open-Source-Projekt. So hat der Entwickler Iain Kay mit "Ram Altman" ein Bash-Skript veröffentlicht, das die Speicherauslastung eines Linux-Computers überwacht und bei zu viel verfügbarem RAM automatisch eine E-Mail an OpenAI-Chef Sam Altman verschicken kann. Das Programm versteht sich dabei als satirische Reaktion auf dessen jüngste Äußerungen zur Verteilung der weltweit begrenzten DRAM-Kapazitäten.

Kay griff die Debatte auf und entwickelte in der Folge ein kleines Programm, das ungenutzte Speicherressourcen privater Linux-Rechner gewissermaßen an OpenAI meldet. Der Name "Ram Altman" ist dabei eine Anspielung auf den OpenAI-Chef selbst, der seinen Anzeigenamen auf der Plattform X zwischenzeitlich ebenfalls entsprechend geändert hatte.

Technisch arbeitet das Skript mit vergleichsweise einfachen Mitteln. Es liest die Speicherinformationen des Linux-Kernels über die virtuelle Datei /proc/meminfo aus und ermittelt daraus die Größe des installierten sowie des aktuell verfügbaren Arbeitsspeichers. Überschreitet der verfügbare Anteil einen festgelegten Schwellenwert, kann das Programm automatisch eine Nachricht generieren. Standardmäßig liegt diese Grenze bei zehn Prozent. Die Schwelle lässt sich aber über eine Umgebungsvariable auch verändern.

Für die Ermittlung des verfügbaren Speichers verwendet Kay den Kernel-Wert MemAvailable. Dieser unterscheidet sich vom vollständig ungenutzten Arbeitsspeicher, da Linux freie RAM-Kapazitäten unter anderem zur Zwischenspeicherung häufig benötigter Dateien verwendet. Solche Cache-Inhalte können bei Bedarf teilweise freigegeben werden, ohne dass dafür Daten in den Swap-Bereich ausgelagert werden müssen.

Das Skript berücksichtigt deshalb nicht nur den unmittelbar freien Speicher, sondern auch jene Kapazitäten, die das Betriebssystem voraussichtlich kurzfristig für andere Anwendungen bereitstellen könnte. Die tatsächlich verwendete Speichermenge ergibt sich dann aus der Differenz zwischen MemTotal und MemAvailable. Auf älteren Linux-Kerneln ohne den entsprechenden Wert versucht das Programm, den verfügbaren Speicher anhand anderer Angaben näherungsweise zu bestimmen.

Die generierten E-Mails enthalten dann die gemessenen Speicherwerte und kommentieren sie mit wechselnden, bewusst überspitzten Formulierungen. Dafür stehen acht unterschiedliche Betreffzeilen, zehn Nachrichtentexte und sechs Schlussformeln zur Verfügung. Bei entsprechender Konfiguration lässt sich das Skript über einen Cronjob alle fünf Minuten ausführen. Die Messergebnisse werden dann in einer CSV-Datei protokolliert, sodass sich die Speichernutzung auch über längere Zeiträume nachvollziehen lässt. Unabhängig von der Anzahl der Messungen versendet das Programm aber höchstens eine E-Mail pro Tag.

Für den tatsächlichen Versand benötigt Ram Altman noch ein entsprechend eingerichtetes Mailprogramm wie sendmail, msmtp oder mail. Die Empfängeradresse muss zudem ausdrücklich hinterlegt werden. Das GitHub-Projekt enthält weder eine voreingestellte Adresse von Sam Altman noch eine unmittelbar einsatzbereite Konfiguration für den automatischen Versand. Diese Einschränkung ist beabsichtigt. Kay weist ausdrücklich darauf hin, dass aus einer einzelnen satirischen Nachricht bei massenhafter Nutzung schnell unerwünschter Spam entstehen könnte.

Der Quellcode des Projekts steht kostenlos auf GitHub zur Verfügung und benötigt neben Bash lediglich die üblichen Linux-Schnittstellen zur Speicherüberwachung. Eine grafische Benutzeroberfläche ist nicht vorgesehen. Für Windows existieren Möglichkeiten, das Skript über das Windows Subsystem for Linux auszuführen, zudem wurde bereits eine Umsetzung für PowerShell entwickelt.