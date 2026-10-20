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Die Nachfrage nach europäischen Alternativen zu den Bürosoftware-Paketen von Microsoft wächst. Davon profitiert zurzeit insbesondere die quelloffene Plattform OpenDesk, die vom staatlich finanzierten Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) entwickelt wird. Das Interesse an der deutschen Lösung ist mittlerweile sogar so groß, dass die Organisation ihre bisherige Vertriebsstrategie aufgeben und die Betreuung neuer Kunden an externe Dienstleister übertragen muss.

Wie das Handelsblatt berichtet, sollen bereits Lizenzen für mehr als 200.000 Büroarbeitsplätze vergeben worden sein. Dennoch soll ZenDiS einen Großteil der im vergangenen Jahr eingegangenen Anfragen nicht einmal bewältigt bekommen haben. Nach Angaben von Co-Geschäftsführer Leonhard Kugler überstieg das Interesse die personellen Kapazitäten der Organisation erheblich. Der bislang eigenständig organisierte Vertrieb erwies sich angesichts der wachsenden Zahl potenzieller Kunden als nicht mehr tragfähig.

Einen wesentlichen Anteil an der gestiegenen Bekanntheit hatte wohl der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag. Die Institution entschied sich im Herbst 2025 für einen Wechsel zu OpenDesk, nachdem die US-Regierung Sanktionen verhängt hatte. Hintergrund waren Befürchtungen, dass der Gerichtshof den Zugang zu Software amerikanischer Anbieter verlieren könnte.

Der prominente Anwender rückte OpenDesk dadurch unbeabsichtigt stärker in den internationalen Fokus. Daneben gewinnt das Thema digitale Souveränität innerhalb vieler europäischer Behörden und öffentlicher Einrichtungen ohnehin laufend an Bedeutung. Neben Datenschutz und der Kontrolle über eigene Daten spielt dabei insbesondere die Frage eine Rolle, wie zuverlässig sich kritische Verwaltungsprozesse unabhängig von außereuropäischen Technologieunternehmen betreiben lassen.

Um die steigende Nachfrage künftig besser bedienen zu können, setzt ZenDiS nun auf ein Partnernetzwerk aus IT-Dienstleistern und Systemhäusern. Diese sollen die Vermarktung, technische Einführung und anschließende Betreuung übernehmen. Zu den ersten offiziellen Partnern zählen B1 Systems, Dachs IT und Schwarz Digits. Letzteres Unternehmen stellt OpenDesk sogar als Cloud-Dienst aus eigenen Rechenzentren bereit. Das Partnerprogramm könnte in den kommenden Monaten zudem weiter wachsen. Denn nach Informationen des Handelsblatts interessieren sich auch unter anderem die Deutsche Telekom, Ionos und Bechtle für eine Beteiligung.