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Die vom Bund entwickelte Office- und Kollaborationsplattform openDesk soll künftig um einen KI-Assistenten erweitert werden, der nicht nur Informationen aus verschiedenen Anwendungen zusammenführt, sondern auch eigenständig mehrstufige Arbeitsabläufe ausführen kann. Das Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) arbeitet dafür an einer agentischen KI, die übergreifend auf die Komponenten der Open-Source-Suite zugreifen soll. Einen ersten funktionsfähigen Prototyp stellt die Bundesgesellschaft auf der Smart Country Convention (SCCON) vor, die vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Berlin stattfindet.

Für die technische Anbindung setzt ZenDiS dabei gezielt auf das Model Context Protocol (MCP). MCP fungiert als standardisierte Schnittstelle zwischen dem LLM und den einzelnen Anwendungen. Statt für jede Softwarekomponente eine vollständig eigenständige KI-Integration entwickeln zu müssen, lassen sich Funktionen und Informationen so über eine gemeinsame technische Grundlage bereitstellen.

Die agentische KI wird zudem als offene Integrationsschicht konzipiert, damit verschiedene Anwendungen mit vertrauenswürdigen Sprachmodellen verbunden werden können. So soll die KI-Funktionalität nicht zwangsläufig an einen einzelnen proprietären Modellanbieter gebunden sein. Welche Sprachmodelle für den Prototyp aber konkret eingesetzt werden, nennt ZenDiS in seiner Ankündigung leider nicht.

openDesk wurde im Oktober 2024 als souveräne Arbeitsplatzlösung für die öffentliche Verwaltung eingeführt. Die Plattform vereint dabei verschiedene Office-, Kommunikations- und Kollaborationswerkzeuge auf Basis etablierter Open-Source-Projekte aus Deutschland und anderen europäischen Ländern.

Nach Angaben des ZenDiS sind inzwischen rund 100.000 Verwaltungsarbeitsplätze mit openDesk ausgestattet. Die Plattform will öffentlichen Einrichtungen eine Alternative zu proprietären Office- und Cloud-Ökosystemen bieten und die Abhängigkeit von einzelnen Technologieanbietern reduzieren. Entwickelt wird sie maßgeblich von der 2022 gegründeten Bundesgesellschaft ZenDiS, die vollständig dem Bund gehört und dem Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) zugeordnet ist.