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Mit Large 4 erweitert Mistral sein Modellportfolio um das bislang größte Sprachmodell in der Unternehmensgeschichte. Das intern als "le Chonk", zu Deutsch etwa "der Brocken", bezeichnete System kommt auf insgesamt eine Billion Parameter, von denen rund 49 Milliarden aktiv sind. Für das Training setzte Mistral nach eigenen Angaben auf 3.800 GPUs des Typs NVIDIA Grace Blackwell.

Im Hinblick auf Leistung meidet Mistral den Vergleich zur amerikanischen Konkurrenz und stellt es anderen Modellen mit offener Gewichtung gegenüber. Dazu gehören etwa aktuelle GLM-Modelle von Z.ai sowie verschiedene Ausgaben von Deepseek. Der Schwerpunkt der veröffentlichten Benchmarks liegt dabei primär auf Cybersicherheit und agentischen Anwendungen. Im CTF‑Speedrun konnte Mistral Large 4 nach Unternehmensangaben innerhalb eines Zeitfensters von 40 Minuten 18 von 19 gestellten Aufgaben lösen. Das zweitplatzierte GLM 5.2 erreichte im selben Test 16 erfolgreiche Lösungen.

Weniger eindeutig fällt das Bild bei der Softwareentwicklung aus. In Benchmarks wie DeepSWE 1.1 und Terminal Bench 4.0 kann sich Mistral Large 4 zwar noch gegenüber konkurrierenden Open-Weight-Modellen behaupten, leistungsstärkere Modelle von OpenAI und Anthropic eilen ihm aber davon, auch wenn Mistral keine direkten Vergleichsdiagramme anbietet.

Vor allem auf praktischen Sicherheitsanwendungen soll der Fokus des Modells liegen. So kann Large 4 vergleichsweise offen mit entsprechenden Anfragen umgehen. Sicherheitsrelevante Aufgaben sollen etwa deutlich seltener verweigert werden, als es bei geschlossenen Frontier-Modellen aktuell der Fall ist. Für Sicherheitsexperten könnte dies bei der Untersuchung bislang unbekannter Schadsoftware oder der Bewertung von Schwachstellen von Bedeutung sein. Gleichzeitig hängt der praktische Nutzen eines solchen Verhaltens davon ab, unter welchen Bedingungen das Modell eingesetzt und abgesichert wird.

Einen erheblichen Fortschritt seinem Vorgänger gegenüber reklamiert Mistral zudem bei agentischen Aufgaben. Im Automationbench erreicht Large 4 eine Erfolgsquote von 59,9 %. Das vorherige Modell kam in dem Feld auf lediglich 6,3 %. Sollte sich dieser Unterschied in unabhängigen Tests bestätigen, wäre dies ein substanzieller Sprung bei Aufgaben, die nicht nur einzelne Antworten, sondern die weitgehend selbstständige Ausführung mehrstufiger Abläufe erfordern.

Mistral Large 4 steht bereits als Vorschauversion zur Verfügung. Für eine Million ausgegebene Tokens werden etwas mehr als zwei Euro berechnet. Ab Ende Oktober 2026 sollen dann auch die Modellgewichte veröffentlicht werden.