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OpenAI hat insgesamt 722 mathematische Manuskripte veröffentlicht, die nach Angaben des Unternehmens mit einem internen KI-Modell entstanden sind und KI-unterstützte Lösungen für die jeweiligen Problemstellungen darstellen sollen. Die Arbeiten sind in 372 Ergebnisfamilien gegliedert und stehen in einem GitHub-Repository für Interessierte zur Verfügung.

Die Sammlung umfasst laut OpenAI zahlreiche Ergebnisse aus mehreren Bereichen der Mathematik und der theoretischen Informatik. Die Manuskripte sollen dabei mehrere Ansätze zur Problemlösung liefern oder aber ergänzende Argumente und Schlussfolgerungen sowie alternative Beweise zusammentragen. Damit will OpenAI nicht alle Probleme gelöst haben, sondern vielmehr neue Ansätze liefern, um der Problemlösung näherzukommen. Laut OpenAI wurden dem nicht näher genannten KI-Modell während der Auswertung rund 4.000 Aufgaben vorgelegt. Im Mittel hat jedes Ergebnis einen Rechenaufwand in Höhe von etwa drei Stunden "ChatGPT Pro Thinking" benötigt, wobei nur etwa ein Zehntel davon bei der Antwort überhaupt eine brauchbare Lösung lieferte, um in den Aufgabenkatalog aufgenommen zu werden.

Die Veröffentlichung der Manuskripte erfolgt nur etwa einen Monat, nachdem die KI-Schmiede bereits eine kontroverse Debatte über eine Arbeit zum Navier-Stokes-Problem, eines der sieben Millennium-Probleme der Mathematik, ausgelöst hatte. Für die Problemfindung wurde ein Preisgeld in Millionenhöhe ausgelobt. Nach der Kritik beriet sich das Unternehmen mit der unabhängigen Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence am Institute for Advanced Study. Der Vorwurf: OpenAI habe auf der Arbeit mehrerer prominenter Mathematiker aufgesetzt, die selbst intensiv an der Lösung – teilweise ebenfalls mithilfe von KI – gearbeitet hatten. Fachleute forderten von OpenAI deshalb, das unveröffentlichte Modell und die fehlenden Prompts für eine unabhängige Reproduktion vorzulegen und auch das genutzte KI‑Modell offen zu nennen.

OpenAI kündigte daraufhin an, Korrekturen und neue Fassungen im Repository nachvollziehbar zu dokumentieren. Das Preisgeld wolle man nicht beanspruchen. Außerdem will das Unternehmen Workshops und Konferenzen zu KI-generierten mathematischen Arbeiten finanzieren. Als Nächstes müssen Fachleute die einzelnen Manuskripte prüfen.