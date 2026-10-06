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KI-Chatbots werden von manchen Nutzern längst nicht mehr ausschließlich für Recherche, Textarbeit oder alltägliche Fragen eingesetzt. Die Dialogform verleitet auch dazu, sehr persönliche Gedanken mit den Systemen zu teilen. Dies wurde nun einer 30-jährigen aus Florida zum Verhängnis, die gegenüber Claude Gewaltdrohungen gegen eine Polizeidienststelle geäußert hat.

Die Frau aus Bonita Springs soll Claude dabei nach eigenen Angaben wie eine Art "digitales Tagebuch" verwendet haben. Laut den Ermittlern schrieb sie dort Ende September, dass sie im Büro des Sheriffs von Lee County um sich schießen wolle. Die Nachrichten wurden zunächst von automatisierten Sicherheitssystemen erkannt und anschließend an menschliche Prüfer weitergeleitet.

Anthropic setzt solche Schutzmechanismen ein, um besonders gefährliche Inhalte zu erkennen. Automatisierte Systeme können dabei entsprechende Aussagen markieren, woraufhin diese von einem Sicherheitsteam manuell überprüft werden. Im konkreten Fall kamen die Mitarbeiter offenbar zu dem Ergebnis, dass die Aussagen der Frau derart konkret waren, um die zuständigen Behörden einzuschalten.

Verschärft wurde die Situation laut einem Bericht des lokalen Mediums SWFL anscheint noch durch eine weitere Nachricht am folgenden Tag. Darin soll die Frau angegeben haben, eine neue Schusswaffe gekauft zu haben. In der Folge suchten Polizeibeamte ihre Wohnung auf und nahmen sie widerstandslos fest.

Anthropics Datenschutzbestimmungen sind dahingehend eindeutig. Sie sehen Ausnahmen für Situationen vor, in denen die Weitergabe von Informationen notwendig erscheint, etwa um einen möglichen Todesfall oder schwere körperliche Verletzungen zu verhindern. Die Möglichkeit einer solchen Offenlegung bedeutet aber zugleich, dass Unterhaltungen mit Claude grundsätzlich nicht als vertrauliche Kommunikation angesehen werden können.

Gegen die Frau wurde wegen der schriftlichen Androhung von Gewalt Anklage erhoben. Nach dem Recht des US-Bundesstaates Florida kann ein entsprechender Tatbestand als Verbrechen zweiten Grades verfolgt werden. Ein Gerichtstermin ist für November vorgesehen.