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Die EU-Kommission erprobt für ihre interne Kommunikation derzeit eine Alternative zu Microsoft Teams. Dabei kommt das Programm Element Pro zum Einsatz, das zunächst erst einmal als Rückfallebene dienen soll, falls Teams künftig nicht mehr zur Verfügung steht. Gleichzeitig will die EU mit dem im Sommer eingeführten Dienst auch gezielt die Abhängigkeit zu US-amerikanischen Technologieanbietern verringern. Unter Mitarbeitern der Kommission stößt die neue Software aber laut einem Bericht von Politico bislang auf wenig Begeisterung.

Die Einführung steht konkret im Zusammenhang mit den Bemühungen der EU-Kommission um mehr digitale Souveränität. Bei der internen Kommunikation bedeutet dies unter anderem, Dienste zu betreiben, deren Infrastruktur und Daten stärker unter der eigenen Kontrolle liegen. Element Pro basiert auf dem offenen Kommunikationsstandard Matrix und ist speziell für professionelle beziehungsweise größere Organisationen ausgelegt. Der Anbieter selbst sieht Behörden und andere öffentliche Einrichtungen ausdrücklich als Zielgruppe seiner Lösung.

Für die Kommission spielt daneben auch die Kontrolle über die gespeicherten Informationen eine Rolle. Ein Mitarbeiter verwies laut Politico darauf, dass bei Microsoft Teams lediglich darauf vertraut werden müsse, dass Microsoft die dort verarbeiteten Daten nicht einsehe. Die von der Kommission eingesetzte Element-Installation läuft dagegen auf der eigenen Infrastruktur. Ein solcher selbst betriebener Ansatz erlaubt Organisationen grundsätzlich mehr Kontrolle über Betrieb, Zugriffsrechte und Datenhaltung.

Die technische Unabhängigkeit allein scheint allerdings nicht auszureichen, um die Beschäftigten von der neuen Lösung zu überzeugen. In internen Foren sollen sich bereits mehrere Mitarbeiter ausgesprochen negativ über den Ansatz geäußert haben. Ein Nutzer bezeichnete Element Pro gar als "absoluten Mist". Ein anderer kommentierte mit Blick auf die Abhängigkeit von amerikanischer Technik, die USA könnten einen Konflikt bereits dadurch für sich entscheiden, dass sie ihre Technologie abschalteten, sollte Element Pro den Maßstab für europäische Alternativen darstellen.

Die Aussagen stammen dabei von einzelnen Mitarbeitern und lassen keine Rückschlüsse auf die Akzeptanz innerhalb der gesamten EU-Kommission zu. Hinzu kommt, dass sich Element Pro dort noch in der Erprobung befindet. Die Software ist derzeit nur als Notfalllösung vorgesehen und ersetzt Microsoft Teams nicht generell.

Aber auch Element-Mitgründer und CEO Matthew Hodgson räumte gegenüber Politico Schwierigkeiten bei der Umstellung ein. Der Wechsel von einer etablierten Plattform könne bei Nutzern Widerstände hervorrufen, insbesondere wenn diese jahrelang mit einer Anwendung vertraut geworden sind. Gleichzeitig verwies Hodgson auf den erfolgreichen Einsatz der eigenen Technologie in anderen Organisationen.