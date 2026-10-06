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Metas KI-Agent Muse trifft offenbar auf breite Akzeptanz und erfreut sich steigender Beliebtheit. Dabei kann der Agent nicht einfach nur einzelne Fragen beantworten, sondern auch konkret Aufgaben über verschiedene Dienste hinweg erledigen und langfristig Kontext aufbauen. Wie weit dieses Gedächtnis allerdings reicht, zeigen nun interne Betriebsanweisungen, die Sicherheitsforscher aus der Anwendung ausgelesen und Wired (Paywall) zur Verfügung gestellt haben. Demnach führt Muse gezielt eigene Profile über Menschen aus dem Umfeld seiner Nutzer und aktualisiert diese regelmäßig.

Die Dokumente wurden nach Angaben von Wired nicht durch einen klassischen Einbruch in Metas Systeme erlangt. Der unabhängige Sicherheitsforscher Karan Joshi soll Muse hingegen im normalen Chat sinngemäß angewiesen haben, eigene Softwaredateien zu kopieren und bereitzustellen. Dabei soll es sich nicht mal um eine Sicherheitslücke handeln. Meta betont, dass die betreffenden Dateien aus Gründen der Transparenz wohl absichtlich zugänglich sind.

Eine der ausgewerteten Anweisungen beschreibt dabei, wie Muse gezielt Informationen über andere Personen organisiert. Der KI-Agent führt für einzelne Menschen im Umfeld des Nutzers jeweils eigene Profile. Dazu können Familienmitglieder, Partner, Freunde und Arbeitskollegen ebenso gehören wie Personen, denen der Nutzer bloß folgt. Ein stündlich ausgeführter Prozess aktualisiert diese Profile zudem kontinuierlich.

Dabei geht es nicht nur um eine einfache Kontaktliste. Die Dokumentation besteht aus verschiedenen Kategorien, darunter Facts, History, Relationship, In Common, Open Threads und Strengthening. Muse kann darin beispielsweise erfassen, wo eine Person konkret lebt, womit sie sich derzeit beschäftigt oder welche Themen für sie aktuell eine Rolle spielen. Darüber hinaus soll der Agent die Beziehung zwischen Nutzer und Kontakt einordnen. Dazu gehört unter anderem, wie eng beide miteinander verbunden sind und welche potenziellen Konflikte es gibt.

Die Anweisungen schreiben zugleich vor, dass Muse keine Informationen erfinden soll. Ist über eine Person wenig bekannt, soll deren Profil entsprechend knapp bleiben. Eine leere Seite wird in der internen Dokumentation ausdrücklich gegenüber einem mit unbelegten Angaben gefüllten Profil bevorzugt. Das verhindert allerdings nicht, dass Muse aus den verfügbaren Informationen eigene Schlussfolgerungen zieht.

Gerade der Umfang dieser Kontextbildung stößt bei Fachleuten auf Kritik. Carissa Véliz vom Institute for Ethics in AI der Universität Oxford verweist gegenüber Wired auf das Ungleichgewicht beim Informationsaustausch mit KI-Systemen. Nutzer stellten den Diensten große Mengen persönlicher Informationen zur Verfügung, die anschließend um Schlussfolgerungen des Systems und Daten aus weiteren Quellen ergänzt werden.