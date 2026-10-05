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Aleph Alpha meldet sich mit einem neuen großen Sprachmodell zurück. Das Heidelberger KI-Unternehmen hat am 3. Oktober 2026 Kolibri-1 veröffentlicht, ein auf Deutsch und Englisch ausgerichtetes Mixture-of-Experts-Modell mit insgesamt 78,1 Milliarden Parametern. Die Gewichte stehen öffentlich über Hugging Face zur Verfügung und können unter der Apache-2.0-Lizenz genutzt werden. Einen besonderen Schwerpunkt legt Aleph Alpha mit Kolibri-1 auf die Verarbeitung langer Dokumente und Reasoning.

Kolibri-1 besteht aus 50 Transformer-Layern mit jeweils 384 spezialisierten Experten. Neben einem gemeinsam genutzten Experten für alle Tokens werden für jedes Token jeweils sechs weitere ausgewählt. Von den insgesamt rund 78 Milliarden Parametern sind dadurch pro Token lediglich etwa 3,46 Milliarden aktiv. Die Mixture-of-Experts-Architektur kann damit den Rechenaufwand gegenüber einem klassischen Dense-Modell vergleichbarer Größe deutlich reduzieren.

Beim Speicherbedarf bleibt die Gesamtgröße allerdings relevant, da auch die nicht aktiven Experten weiterhin vorgehalten werden müssen. Der offiziell bereitgestellte FP8-Checkpoint umfasst dabei auf Hugging Face knapp 79 GByte. Kolibri-1 richtet sich damit trotz der vergleichsweise geringen Zahl aktiver Parameter eher an leistungsfähige Serverumgebungen als an typische Desktop-PCs.

Für das Vortraining verwendete Aleph Alpha nach eigenen Angaben 20 Billionen Tokens. Neben kuratierten Webinhalten kamen dabei synthetisch umformulierte beziehungsweise übersetzte Texte und weitere ausgewählte Quellen zum Einsatz. Das Unternehmen hat Kolibri-1 zudem vollständig neu trainiert und baut somit nicht auf einem bereits existierenden Basismodell eines anderen Anbieters auf.

Darüber hinaus hat Aleph Alpha das Modell mit Kontexten von bis zu 1.048.576 Tokens getestet. Diese Länge wird durch Extrapolation erreicht und entspricht nicht dem nativen Trainingsfenster von 262.144 Tokens. Mit einem solchen Kontext kann Kolibri-1 aber zumindest theoretisch sehr große Dokumentensammlungen bzw. umfangreiche zusammenhängende Texte innerhalb einer Anfrage berücksichtigen. Gerade für Dokumentenanalyse und Retrieval-Augmented Generation (RAG) kann dies besonders nützlich sein.

Kolibri-1 kann außerdem mit unterschiedlichen Reasoning-Einstellungen betrieben werden. Anwender können den zusätzlichen Denkaufwand deaktivieren oder zwischen den Stufen niedrig, mittel und hoch wählen. Hinzu kommt Tool Calling, wodurch das Modell auch externe Werkzeuge ansprechen kann. Aleph Alpha nennt dafür unter anderem strukturierte Datenextraktion, API-Abfragen und die Ausführung von Code.