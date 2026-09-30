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OpenAI hat während seines DevDays am Dienstagabend in San Francisco mehr als 20 Neuerungen für ChatGPT, Codex, seine Modelle und Entwickler vorgestellt. Im Mittelpunkt der Präsentation standen vorrangig die neuen dots-Agenten, die nicht nur auf einzelne Prompts antworten, sondern mit einem eigenen Cloud-Computer und Browser dauerhaft an Aufgaben weiterarbeiten sollen. Daneben bringt OpenAI mit GPT‑6.1 Sol ein neues Modell für agentisches Programmieren und die Computerbedienung an den Start.

Die dots-Agenten basieren laut OpenAI auf GPT‑6 Astra und lassen sich mit mehr als 4.000 Anwendungen verbinden. Nutzer können sie über ChatGPT im Web sowie in den Desktop- und Mobil-Apps erreichen, außerdem über Slack und Microsoft Teams. Textnachrichten und sogar Telefonanrufe sollen folgen. Ein dot kann mehrere Projekte parallel bearbeiten, Rückfragen stellen und den Fortschritt melden. OpenAI demonstrierte unter anderem einen Agenten, der eine offene Rechnung erkannte, vorbereitete und erst nach menschlicher Freigabe eigenständig verschickte.

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Jeder dot erhält eine eigene Cloud-Umgebung. Der Computer des Nutzers bleibt davon getrennt, bis dieser den Zugriff ausdrücklich verbindet. Auch bei verbundenen Apps soll der Agent nicht in jedem Fall autonom handeln: Für Aktionen mit Außenwirkung, etwa das Versenden von Informationen, können Freigaben erforderlich sein. Die sogenannte proaktive Recherche im Hintergrund nutzt laut OpenAI eingeschränkte, schreibgeschützte Werkzeuge und kann keine Nachrichten versenden, App-Inhalte ändern oder den Browser, bzw. den Computer steuern. Passwörter aus unterstützten Anmeldeverfahren sollen dem Modell nicht offengelegt werden.

Zum Start rollt OpenAI dots in berechtigten Märkten für ChatGPT Pro und Business Premium aus. Enterprise-Kunden können eine Beta aktivieren. Außerdem erhalten ausgewählte Unternehmen eine Vorschau auf spezialisierte Agenten mit eigener Identität und festgelegten Aufgaben. Der erste dot ist in den genannten Abos enthalten. Weitere Agenten oder mehr Arbeitskapazität sollen später gegen einen festen Monatsbetrag per API-Nutzung hinzukommen.

GPT‑6.1 Sol und Entwicklerwerkzeuge

GPT‑6.1 Sol folgt überraschend nur eine Woche auf GPT‑6 Sol. OpenAI positioniert das Modell zwischen dem bisherigen Sol und dem größeren GPT‑6 Astra. Bei Aufgaben rund um Programmierung, Computerbedienung und berufliche Dokumente soll es laut eigenen Benchmarks näher an Astra heranrücken. In OSWorld 2.0 liegt Sol bei maximalem Reasoning-Aufwand demnach 2,1 Prozentpunkte hinter Astra, kostet pro Aufgabe aber rund ein Siebtel. Bei DeepSWE v1.1 erreicht das Modell ebenfalls Astra-Niveau zu ungefähr einem Fünftel der Kosten.

Über die API kostet GPT‑6.1 Sol 2 US-Dollar je eine Million Eingabe-Token, 0,10 US-Dollar je eine Million zwischengespeicherter Eingabe-Token und 10 US-Dollar je eine Million Ausgabe-Token. In ChatGPT Work und Codex steht es Abonnenten der Plus-, Pro-, Business-, und Enterprise-Tarife zur Verfügung, nicht jedoch im normalen ChatGPT-Chat.

Parallel baut OpenAI die Entwicklerwerkzeuge für Agenten weiter aus. Die Agents-API erhält unter anderem Funktionen für die Computersteuerung und den Einsatz mehrerer Agenten. Codex kann ab sofort in der Cloud ausgeführte Entwicklungsumgebungen nutzen und per Sprache gesteuert werden. Mit "ChatGPT Space" kündigte man außerdem einen gemeinsamen Arbeitsbereich an, in dem Teams, ChatGPT und Agenten an denselben Projekten arbeiten sollen. Dazu gehören gemeinsam bearbeitbare Dokumente, Präsentationen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Für höhere Geschwindigkeit führt OpenAI "Ultrafast" ein. Ist die Funktion aktiviert, soll das Modell bis zu achtmal schneller als GPT‑6 Astra arbeiten und ist zunächst über die API sowie in ChatGPT Work und Codex mit dem neuen Pro-Tarif für stolze 500 US-Dollar im Monat verfügbar und bietet daneben die höchsten Nutzungslimits. Eine Ultrafast-Version von GPT‑6.1 Sol soll später folgen.