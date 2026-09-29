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Nachdem Anthropic in der vergangenen Woche bereits mit Claude Opus 5.5 überraschte, hat man am Montag nun auch Claude Sonnet 5.5 veröffentlicht und damit ein deutlich kleineres Modell präsentiert, das überwiegend für die alltäglichen Aufgaben gemacht sein soll – ähnlich zu GPT-6 Luna von OpenAI. Das Modell soll mehr als 30 % schneller antworten als Sonnet 5 und bei typischen Aufgaben bis zu 30 % weniger kosten. Der API-Preis bleibt mit 2 US-Dollar je eine Million Eingabe- und 10 US-Dollar je eine Million Ausgabe-Token unverändert. Cache-Lesezugriffe berechnet Anthropic mit 0,20 US-Dollar. Damit ist Sonnet 5.5 etwa halb so teuer wie Claude Opus 5.5. Laut Anthropic sollen die niedrigeren Aufgabenkosten darauf zurückzuführen sein, dass Sonnet 5.5 für dieselbe Arbeit weniger Token benötige.

Antrophic nennt mehrere konkrete Effizienz- und Benchmarkwerte: In einem internen Vergleich mit Slackbots hat das Modell bei besseren Ergebnissen rund 14 % weniger Ausgabe-Token als Sonnet 5 benötigt. Beim agentischen Coding-Benchmark Terminal-Bench 4.0 stieg der Wert von 10,3 auf 70,6 %. Anthropic zufolge erreichte Sonnet 5.5 dieses Ergebnis bei mittlerer Rechenintensität für weniger als ein Zehntel der Kosten, die Sonnet 5 für seinen besten Wert benötigt habe. Auch in CursorBench 4.0, das Aufgaben aus echten Cursor-Codingsitzungen abbilden soll, verbessert sich der Wert laut Anthropic von 34,1 auf 55,5 %, während Opus 5.5 auf 57,8 % kommt.

Das neue KI-Modell soll auch Fortschritte bei Wissensarbeit und Computerbedienung machen. In GDPval-AA v2.1 erreicht Sonnet 5.5 laut eigenen Angaben 1.844 Punkte gegenüber 1.449 für Sonnet 5 und liegt damit knapp hinter Opus 5.5 mit 1.846 Punkten. Bei OSWorld 2.1, einem Benchmark für die Bedienung grafischer Oberflächen, stehen 80,1 % für Sonnet 5.5 und 57,0 % für Sonnet 5.



Laut Artificial Intelligence kommt Claude Sonnet 5.5 auf 58 Index-Punkte und liegt damit sogar vor OpenAIs GPT-6 Astra und Sol und vor Claude Fable 5.1, aber hinter Claude Opus 5.5, das mit 58 Punkten die Rangliste anführt. Dafür legt das Modell bei den Kosten hinzu und liegt sogar über Claude Opus 5.5, aber hinter Claude Fable 5.1 und deutlich über den Modellen von OpenAI, die zuletzt mehrfach im Preis abgesenkt wurden. Der Grund ist der massiv hohe Tokenverbrauch des Modells in einzelnen Aufgaben – gerade beim Reasoning. Es sind die höchsten Werte, die Artificial Intelligence jemals gemessen hat.

Claude Sonnet 5.5 ist laut Anthropic ab sofort über die Claude-Plattform sowie AWS, Google Cloud und Microsoft Azure verfügbar.