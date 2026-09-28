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Microsoft hat Copilot um einen Baukasten für die Programmierung eigener Anwendungen und einen dauerhaft arbeitenden Agenten erweitert. Die neue App-Oberfläche bündelt Chat und Cowork in Home, während unter Code die Programmierfunktionen für Apps, Dashboards und Automatisierungen zentralisiert werden. Der dritte Bereich ist Autopilot, der zuvor unter dem Namen Scout geführt wurde und einen Cloud-Agenten zur Verfügung stellt, der selbst ohne laufende Eingabe stetig weiterarbeiten soll.

Home soll dabei als zentrale Startseite zuletzt genutzte Inhalte und offene Arbeiten zusammenführen. Über "Office in Copilot" lassen sich unter anderem Word-Dokumente, Excel-Mappen und PowerPoint-Präsentationen direkt aus der Oberfläche erstellen und gemeinsam bearbeiten. Die Dateien bleiben in den jeweiligen Office-Apps aufrufbar und werden mit Copilot synchronisiert. Code richtet sich dagegen ausdrücklich nicht nur an Entwickler, denn Nutzer sollen damit auch in einfacher Sprache und mit kurzen Beschreibungen und Ideen kleinere Anwendungen und Tools bauen können. Code basiert laut Microsoft auf derselben Technologie wie GitHub Copilot und soll in einer Sandbox laufen.

Autopilot soll als dritte und letzte Säule der neuen App-Oberfläche wiederkehrende und mehrstufige Aufgaben übernehmen. Der Agent erhält eine eigene Identität, ein Gedächtnis und einen eigenen Arbeitsbereich. Microsoft nennt als Beispiel einen Lieferantenprüfungsprozess, für den Autopilot Zeitplan und Vorbereitung erstellt, Besprechungen begleitet und etwaige Rückfragen verschickt. Der Agent soll in Teams, Outlook, Chats und Dokumenten verfügbar sein.

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Was die Kosten anbelangt, geht Microsoft unterschiedliche Wege: So sollen die Chat- und Copilot-Funktionen in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams weiterhin Teil der Copilot-Nutzerlizenz bleiben, während Cowork, Code und Autopilot nutzungsabhängig über Copilot-Credits abgerechnet werden sollen, da diese längerlaufende Rechenarbeiten voraussetzen. Preise pro Aufgabe oder Credit nennt Microsoft in der Ankündigung allerdings bisher nicht.

Home und Code sollen zunächst über Microsofts Frontier-Programm ausgerollt werden. Eine breite Verfügbarkeit ist für die kommenden Wochen geplant. Für Code nennt Microsoft zudem eine Vorschau für Microsoft-365-Premium- und Pro-Abonnenten im späteren Jahresverlauf. Autopilot soll Ende September in eine private Vorschau wechseln. Erst am Freitag wurde bekannt, dass Microsoft vom KI-PC-Marketing abrücken will und Copilot+-PCs somit vor dem Aus stehen.