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Nachdem man im Februar eine umfangreiche Altersprüfung mit weitreichender Authentifizierung und automatischer Verarbeitung angekündigt und die Pläne nach heftiger Kritik aus der Community zunächst wieder verschoben hatte, startet Discord die überarbeitete Altersprüfung nun endgültig. Während der zunächst angekündigte Ansatz Ausweis-Scans oder Selfies als Prüfmethoden vorsah, sollen im neuen System laut Discord mehr als 90 % automatisch einer Altersgruppe zugeordnet werden. Der Rollout erfolgt über die gesamte Woche und kann einzelne Konten somit zeitversetzt erreichen.

Für die Einstufung wertet Discord nach eigenen Angaben Kontosignale wie das Alter des Accounts, verbundene Server und allgemeine Aktivitätsmuster aus. Nachrichten, Anrufe und andere Inhalte sollen dabei nicht analysiert werden. Den Status zeigt Discord in den Benutzereinstellungen unter "Kontostatus" an. Steht dort alles auf "In Ordnung", gehört man zur Altersgruppe Erwachsene (18+) und kann den Dienst weiterhin vollumfänglich nutzen. Als Teenager eingestufte Konten behalten dagegen zwar ihre Nachrichten, Sprachchats und den Zugriff auf nicht altersbeschränkte Server, bekommen aber zusätzliche Schutzfilter aufgebrummt. Neue Konten bleiben zunächst unbestätigt, bis genügend Signale für eine Zuordnung vorliegen.

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Wer als Erwachsener nicht automatisch erkannt wird oder auf altersbeschränkte Inhalte zugreifen möchte, kann sein Alter manuell bestätigen. Discord nennt dafür je nach Region und Gerät unter anderem Kreditkarte, Altersangaben aus Apple App Store oder Google Play, Google Wallet und AgeKey. Auch Ausweis- und Selfie-Verfahren können regional verfügbar sein. Bei der Kreditkartenprüfung läuft die Kontrolle über den Zahlungsdienst Stripe – weder Discord noch der Vermittler sollen die Kartendaten einsehen können. Eine vorübergehende Belastung wird innerhalb von 14 Werktagen zurückerstattet.

Damit setzt Discord den im Februar angekündigten zweiten Anlauf um. Damals hatte das Unternehmen den weltweiten Rollout nach Kritik an Video-Selfies, Ausweiskopien und dem Umgang mit Identitätsdaten auf die zweite Jahreshälfte 2026 verschoben. Discord beendete außerdem die Zusammenarbeit mit Persona nach einem begrenzten Test in Großbritannien. In der neuen Ankündigung verweist der Betreiber auf zusätzliche Bestätigungswege, eine veröffentlichte Liste der Dienstleister und eine technische Beschreibung des Schätzmodells. Die Altersprüfung schaltet weiterhin altersbeschränkte Inhalte und Einstellungen frei. In Ländern mit gesetzlichen Vorgaben muss Discord zudem vorgeschriebene Prüfverfahren anbieten.

Die Altersgruppe ist laut Unternehmen für andere Nutzer nicht sichtbar.