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Per MODS-Diagnoseschnittstelle ist es seit einigen Wochen wieder möglich, auch bei den aktuellen Grafikkarten der RTX-50-Serie von NVIDIA die Hot-Spot-Temperaturen der GPU auszulesen. Diese Option hatte NVIDIA aus nicht ersichtlichen Gründen gestrichen.

Das Auslesen der Hotspot-Temperatur einer GPU ist sinnvoll, weil sie die höchste innerhalb des Grafikchips gemessene Temperatur abbildet. Moderne GPUs besitzen zahlreiche Temperatursensoren über die Chipfläche verteilt. Während die häufig angegebene GPU-Temperatur eher einen repräsentativen beziehungsweise gemittelten Wert darstellt, zeigt der Hotspot den aktuell wärmsten Bereich des Chips.

Gerade bei der Beurteilung eines Kühlsystems kann dieser Wert zusätzliche Hinweise liefern. Liegt beispielsweise die GPU-Temperatur bei 70 °C, der Hotspot aber bereits bei 100 °C, deutet die große Differenz darauf hin, dass die Wärme möglicherweise nicht gleichmäßig vom Chip an den Kühler übertragen wird. Ursachen können unter anderem ein ungleichmäßiger Anpressdruck, eine ungünstige Verteilung der Wärmeleitpaste oder eine nicht optimal aufliegende Bodenplatte des Kühlers sein. Die Differenz zwischen GPU- und Hotspot-Temperatur ist daher oftmals aussagekräftiger als die absolute Hotspot-Temperatur allein. Ein gewisser Abstand ist konstruktionsbedingt völlig normal, auffällig hohe Differenzen können dagegen auf ein Problem mit dem Wärmeübergang hindeuten.

Darüber hinaus kann die Hotspot-Temperatur für die Bewertung von Taktraten und Leistungsaufnahme relevant sein. Erreicht ein Teil des Chips die vom Hersteller definierten Temperaturgrenzen, kann die GPU ihre Spannung oder ihren Takt reduzieren, obwohl die gewöhnliche GPU-Temperatur noch vergleichsweise unkritisch aussieht. Für Kühler-Tests, Overclocking, Undervolting und die Fehlerdiagnose liefert der Hotspot-Wert deshalb eine wichtige zusätzliche Messgröße.

Schon in der neuen Version aus dem August 2026 lieferte HWiNFO die Möglichkeit des Auslesens der Hot-Spot-Temperatur nach. Auch die individuellen Temperaturen der GDDR6X- und GDDR7-Chips können hier ausgelesen werden.

In der neuen Version 2.71.0 von GPU-Z ist dies nun auch möglich bzw. der Hot-Spot-Wert wird in den Sensoren angezeigt. GPU-Z führt außerdem das Auslesen der Speichertemperaturen bei Grafikkarten der RTX-50-Serie ein. Standardmäßig wird die Temperatur des heißesten Speicherchips angezeigt. Fährt man jedoch mit dem Mauszeiger über diesen Wert, werden die Temperaturen aller auf der Grafikkarte verbauten Speicherchips einzeln ausgegeben.

Der Download von GPU-Z 2.71.0 ist direkt bei TechPowerUp möglich.

Weitere Änderungen sind die folgenden: