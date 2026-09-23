Werbung

Am Dienstagabend haben sowohl Anthropic als auch OpenAI noch einmal nachgelegt und mit Claude Opus 5.5, GPT-6 Sol und GPT-6 Luna neue Frontiermodelle veröffentlicht. Alle drei sollen für langlaufende agentische Programmier- und Wissensarbeit entwickelt worden sein und zahlreiche Verbesserungen gegenüber ihren Vorgängerversionen mitbringen.

Den Anfang machte Antpropic mit Claude Opuse 5.5. Laut den Entwicklern soll das neue KI-Modell großflächige Code-Migrationen, Audits und Aufgaben, bei denen das Modell über längere Zeit Werkzeuge verwendet, problemlos meistern können. Hierfür umfasst das Kontextfenster eine Million Token, woraus sich maximal 128.000 Output-Token erzeugen lassen. Außerdem ist adaptives Denken dauerhaft aktiviert, standardmäßig arbeitet das Modell mit einem mittleren Reasoning-Aufwand.

Laut eigenen Benchmarks erreicht Claude Opus 5.5 gegenüber Claude Opus 5.0 im Terminal-Bench 4.0 66,4 % statt 52,3 %, bei GDPval-AA v2.1 1.846 statt 1.708 Elo und im partiellen OSWorld-2.0-Test 81,8 % statt 74,0 %. Vereinzelt übernehmen auch bei der neuen Generation bei ausgelösten Sicherheitsinterventionen andere Claude-Modelle Cybersecurity-, Biologie- und LLM‑Entwicklungsaufgaben, was Anthropic als Fallback-Lösung bezeichnet.

In der API kostet Claude Opus 5.5 pro eine Million Input-Token 4 US-Dollar und pro eine Million Output-Token 20 US-Dollar. Gegenüber Opus 5 wurde die neue Generation damit jeweils 20 % günstiger. Cache-Lesezugriffe kosten 0,20 US-Dollar, entsprechende Schreibzugriffe 5 US-Dollar pro eine Million Token. Anthropic verspricht für typische Aufgaben 40 % niedrigere Gesamtkosten und mehr als 30 % höhere Ausgabegeschwindigkeit. Im Fast Mode steigen die Tokenpreise auf 8, bzw. 40 US-Dollar, dafür soll die Ausgabe bis zu 2,5-mal schneller erfolgen.

Verfügbar ist Claude Opus 5.5 ab sofort über die Claude-Plattform und die Claude API. Anthropic führt das Modell außerdem für Amazon Bedrock, Google Cloud, Microsoft Foundry und die Claude Platform on AWS.

Gleich zwei neue Modelle von OpenAI

Auch OpenAI hat nachgelegt und gleich zwei neue KI-Modelle präsentiert. GPT-6 Sol richtet sich auf schwierige professionelle Aufgaben, Coding-Agenten und Computerbedienung aus und soll mit ähnlichen Methoden wie GPT-6 Astra trainiert worden sein, womit man dessen Fortschritte bei Programmierung, Faktentreue und der Werkzeugnutzung in die günstigere Modellklasse übertragen möchte. In OpenAIs AutomationBench erreicht Sol bei sehr hohem Denkaufwand 33,2 %, die Ausführung kostet 0,27 US-Dollar pro Aufgabe. Bei einer internen Faktentreueprüfung soll Sol etwa halb so viele Fehler wie GPT-5.6 Sol machen.

Die Standard-API berechnet für GPT-6 Sol pro eine Million Input-Token 2 US-Dollar und für die Ausgabe 10 US-Dollar. Zwischengespeicherte Eingaben kosten 0,20 US-Dollar, Cache-Schreibzugriffe 2,50 US-Dollar. Für lange Kontexte nennt OpenAI 4 US-Dollar für die Eingabe und 15 US-Dollar für die Ausgabe. Das überarbeitete Prompt-Caching soll zudem häufiger wiederverwendbare Präfixe treffen. Gegenüber GPT-5.6 Sol, welches man Ende Juli bereits erheblich im Preis gesenkt hatte, kostet GPT‑6 Sol somit gut 50 % weniger.

Günstiger, schneller und intelligenter soll auch GPT-6 Luna sein, das günstigste KI-Modell von OpenAI. In AutomationBench soll Luna bei hohem Denkaufwand gegenüber GPT-5.6 Luna um 5,4 Prozentpunkte zulegen, während die Kosten pro Aufgabe um 58 % sinken. Im Coding-Test DeepSWE 1.1 erreicht GPT-6 Luna laut OpenAI 66,6 %. Über die API kostet GPT-6 Luna pro eine Million Input-Token 0,10 US-Dollar und pro eine Million Output-Token 0,50 US-Dollar. Cache-Lesezugriffe kosten 0,01 US-Dollar, Cache-Schreibzugriffe 0,125 US-Dollar. Damit wurde auch dieses Modell im Generationsvergleich 50 % günstiger.

Beide Modelle stehen ab sofort für Plus-, Pro-, Business-, Enterprise-Kunden in ChatGPT Work und Codex bereit, nicht aber im regulären Chat. Free- und Go-Konten erhalten lediglich Zugriff auf GPT-6 Luna. Die Einführung in ChatGPT soll schrittweise erfolgen.

Bessere Ergebnisse, günstigere Preise

Artificial Analysis hat bereits alle drei Modelle im Intelligence Index v4.3.2 mit zehn unabhängigen Evaluierungen geprüft. Claude Opus 5.5 erreicht demnach mit Max-Einstellung rund 58 Punkte und kostet durchschnittlich 5,98 US-Dollar pro Aufgabe. GPT-6 Sol kommt dagegen auf ca. 48 Punkte und 1,06 US-Dollar pro Aufgabe sowie auf 126 Output-Token pro Sekunde. GPT-6 Luna erreicht etwas mehr als 37 Punkte, kostet 0,07 US-Dollar pro Aufgabe und liefert 157 Output-Tokens pro Sekunde.

Damit sieht Artificial Analysis Opus 5.5 beim Intelligence Index vorn, während Sol und Luna bei den Kosten deutlich besser abschneiden.