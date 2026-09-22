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Am Montagabend hat xAI Grok 4.7 für Cursor, Grok Build und die eigene API freigegeben. Das neue KI-Modell soll vorwiegend mehrstündige Coding- und Wissensaufgaben bearbeiten und Ergebnisse häufiger selbst prüfen können, um so für bessere Ergebnisse zu sorgen. Hierfür verfügt das LLM über ein 500.000 Token großes Kontextfenster sowie mehrere Reasoning-Stufen von low, medium über high bis xhigh, wobei high voreingestellt ist.

Die API-Preise beginnen bei 2 US-Dollar pro eine Million Input-Token und 6 US-Dollar pro eine Million Output-Token. Diese Preise gelten allerdings nur für Anfragen, deren Prompt unter 200.000 Token bleibt. Erreicht der Prompt diese Grenze, berechnet xAI 4 und 12 US-Dollar pro eine Million Token. Auch der Preis für gecachte Eingaben steigt von 0,50 auf 1 US‑Dollar. Für Cursor und Grok Build bietet xAI zusätzlich eine Fast-Variante an, die eine Ausgabe doppelt so schnell erzeugen soll, jedoch ebenfalls das Doppelte kostet.

Damit liegt der Einstiegspreis von Grok 4.7 zwar auf dem Niveau von Grok 4.6, lange Prompts und die Fast-Variante werden jedoch teurer. In etwa sortiert sich das Modell zwischen OpenAIs GPT-5.6 Terra und GPT-5.6 Luna ein, deren Preise Ende Juli deutlich reduziert wurden. Am Ende spielt jedoch vor allem die Token-Effizienz eine erhebliche Rolle.

Auf CursorBench 4.0 erreicht Grok 4.7 laut xAI 46,3 %, während die Vorgängerversion Grok 4.6 noch auf 40,4 % kommt. Im Terminal-Bench 4.0 nennt xAI 38,0 gegenüber 20,3 %. Zum Vergleich: GPT-5.6 Sol und Claude Fable 5.1 mit Max-Reasoning sollen hier auf 37,3 und 57,9 % kommen. Beim AA Briefcase liegen die Werte bei 1.657 gegenüber 1.546 Punkten. Verglichen werden allerdings Grok 4.7 mit xhigh, Grok 4.6 mit high sowie andere Modelle mit max. Artificial Analysis kommt im eigenen Intelligence Index auf 46 Punkte für Grok 4.7 und 44 Punkte für Grok 4.6.

Der größere Unterschied liegt beim Aufwand: Für Grok 4.7 wurden rund 81.000 Output-Tokens pro Aufgabe erfasst, bei Grok 4.6 waren es rund 36.000. Damit zeigt sich: Grok 4.7 benötigt zur Lösung von Aufgaben deutlich mehr Token, was sich am Ende im tatsächlichen Preis widerspiegeln dürfte.

Grok 4.7 ist ab sofort in Cursor, Grok Build und über die Grok API und damit über verschiedene Router-Modelle und Cloud-Plattformen verfügbar.