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Die deutsche EUDI-Wallet bekommt einen Namen: d-you. Nach Angaben von Bundesdigitalminister Karsten Wildberger soll die Anwendung im Januar 2027 starten und zunächst vorwiegend den digitalen Personalausweis aufnehmen. Weitere Dokumente und Funktionen sollen anschließend sukzessiv ergänzt werden.

Der Führerschein gehört entgegen früheren Planungen allerdings bisher nicht zum Funktionsumfang der ersten Version. Dieser soll zu einem späteren Zeitpunkt in d-you integriert werden. Bereits zum Start sind aber mehrere praktische Einsatzmöglichkeiten vorgesehen. Nutzer sollen mit ihrem digital hinterlegten Personalausweis unter anderem ihr Alter nachweisen, rechtsverbindliche Verträge abschließen und Bankkonten eröffnen können. Entsprechende Anwendungen sollen ebenfalls ab dem 2. Januar 2027 bereitstehen.

d-you ist dabei ausdrücklich nicht allein für Behördengänge geplant. Das Bundesdigitalministerium möchte eine Plattform, an die sich neben staatlichen Stellen auch Unternehmen und andere Institutionen anbinden können. Rund 40 Partner beteiligen sich daher bereits an dem Projekt. Dazu gehören unter anderem die Deutsche Post, Eon, Rossmann und Vodafone sowie die Bundesagentur für Arbeit, die Deutsche Rentenversicherung sowie mehrere Universitäten.

Damit soll die Wallet langfristig verschiedene digitale Nachweise an einer zentralen Stelle zusammenführen. Neben Verwaltungsleistungen sind auch kommerzielle Anwendungen vorgesehen. Welche zusätzlichen Dokumente und Dienste nach dem Start hinzukommen und in welchem zeitlichen Abstand die Erweiterungen erfolgen, ist bislang allerdings nicht klar.

Die Bundesregierung unternimmt damit einen weiteren Anlauf, amtliche Dokumente stärker auf das Smartphone zu bringen. Ein früheres Projekt für einen digitalen Führerschein war 2021 unter dem damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer nach Sicherheitsproblemen gescheitert. Auch bei d-you gibt es bereits Diskussionen über die technische Absicherung. Nach Berichten des Tagesspiegels (Paywall) bestehen unter anderem Zweifel daran, ob Sicherheitsbedenken beteiligter Stellen ausreichend berücksichtigt wurden. In diesem Zusammenhang wird auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) genannt. Damit dürfte die Sicherheitsarchitektur der Wallet bis zum geplanten Start unter besonderer Aufmerksamkeit stehen.

Neben technischen Fragen muss sich d-you auch bei der Akzeptanz beweisen. Deutschland verfügt bereits seit mehr als 15 Jahren über die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises. Sie ermöglicht beispielsweise digitale Rentenauskünfte, Bankidentifikationen oder den Zugriff auf Informationen des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg. In der Bevölkerung wird diese Möglichkeit bislang allerdings kaum genutzt. Laut dem eGovernment Monitor der Initiative D21 hat erst rund ein Viertel der Bevölkerung die Onlinefunktion des Personalausweises verwendet. Allein die technische Verfügbarkeit digitaler Identitätsnachweise hat somit bisher nicht dazu geführt, dass sie sich im Alltag auf breiter Basis durchsetzen.

Mit d-you versucht die Bundesregierung nun, digitale Identifikation stärker mit konkreten Anwendungen zu verbinden. Statt lediglich einen digitalen Ausweis bereitzustellen, soll die Wallet unmittelbar für Behördendienste und privatwirtschaftliche Angebote eingesetzt werden können. Ob dieser Ansatz zu einer höheren Nutzung führt, wird sich nach dem geplanten Start im Januar 2027 zeigen.