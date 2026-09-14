News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
NEWS
#NVIDIA-App #NVIDIA #Overlay #CPU

NVIDIA App

Overlay zeigt nun auch mehr CPU-Statistiken

Portrait des Authors


Overlay zeigt nun auch mehr CPU-Statistiken
0

Werbung

Mit dem letzten Update der NVIDIA App hat NVIDIA den Funktionsumfang erweitert. Neu ist, dass nun auch die Temperatur, Taktraten und Leistungsaufnahme des Prozessors angezeigt werden. Bisher war dies möglich und NVIDIA bot solche Informationen allenfalls über FrameView an. Natürlich war es auch möglich, andere Software wie AIDA64, HWINFO, MSI Afterburner oder CapFrameX zu verwenden.

Ist die NVIDIA App installiert, können die Overlay-Einstellungen per Alt+Z-Tastenkombination aufgerufen werden. Über die dortigen Einstellungen können die gewünschten Parameter ausgewählt werden. Hier kann auch festgelegt werden, wo und in welcher Orientierung das Overlay angezeigt wird. Das Overlay selbst wird per Alt+Tastenkombination aktiviert und auch wieder deaktiviert.

Für den ein oder anderen sicherlich ebenfalls interessant ist, dass über das Overlay die verschiedenen DLSS-Techniken (DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction und DLSS Dynamic Multi Frame Generation) angezeigt werden und welche Modelle aktiv sind.

NVIDIA App Hardware-Overlay

Der Download der NVIDIA App ist direkt beim Hersteller möglich.

Quellen und weitere Links

    Werbung

    #NVIDIA-App
    #NVIDIA
    #Overlay
    #CPU
    KOMMENTARE (0)
    Back to top