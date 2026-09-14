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Mit dem letzten Update der NVIDIA App hat NVIDIA den Funktionsumfang erweitert. Neu ist, dass nun auch die Temperatur, Taktraten und Leistungsaufnahme des Prozessors angezeigt werden. Bisher war dies möglich und NVIDIA bot solche Informationen allenfalls über FrameView an. Natürlich war es auch möglich, andere Software wie AIDA64, HWINFO, MSI Afterburner oder CapFrameX zu verwenden.

Ist die NVIDIA App installiert, können die Overlay-Einstellungen per Alt+Z-Tastenkombination aufgerufen werden. Über die dortigen Einstellungen können die gewünschten Parameter ausgewählt werden. Hier kann auch festgelegt werden, wo und in welcher Orientierung das Overlay angezeigt wird. Das Overlay selbst wird per Alt+Tastenkombination aktiviert und auch wieder deaktiviert.

Für den ein oder anderen sicherlich ebenfalls interessant ist, dass über das Overlay die verschiedenen DLSS-Techniken (DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction und DLSS Dynamic Multi Frame Generation) angezeigt werden und welche Modelle aktiv sind.

Der Download der NVIDIA App ist direkt beim Hersteller möglich.