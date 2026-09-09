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Nach der Veröffentlichung von GPT-6 Astra hat OpenAI am Dienstagabend ChatGPT Images 2.5 freigeschaltet und damit sein neuestes KI‑Modell zur Bildgenerierung veröffentlicht. Dieses verspricht bis zu 50 % weniger Latenz gegenüber Images 2.0 und bringt eine Vielzahl neuer Werkzeuge mit, mit denen Nutzer ihre Prompts noch schneller und präziser in Bildern umsetzen können sollen.

Gegenüber dem bisherigen Bildgenerierungsmodell, das erst im April vorgestellt worden war, soll Images 2.5 eine natürlichere Beleuchtung und umfangreichere Texturen ermöglichen, vor allem aber die Inhalte aus Referenzbildern präziser übernehmen, womit die vom Nutzer gewünschten Elemente gezielter bearbeitet werden sollen. Damit sollen bestehende Motive, Hintergründe und Layouts selbst über mehrere Bearbeitungsschritte hinweg konsistent erhalten bleiben.

Über das neue Sketch-Feature lassen sich etwa eine grobe Raumaufteilung, die Kontur eines Kleidungsstücks oder ein einfaches Layout als visuelle Vorgabe nutzen, um sie anschließend mit einer Textbeschreibung zu kombinieren. Über Templates bietet OpenAI zudem vorbereitete Abläufe für Formate wie Poster, Merchandise und Produktbilder an. Außerdem sollen Kommentare direkt auf Bildern die gezielte Nachbesserung erleichtern und beim Teilen kann der verwendete Prompt direkt mitgegeben werden, damit andere Nutzer daraus mit eigenen Fotos und Details eine eigene Variante erstellen können.

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Nach Angaben von OpenAI steht ChatGPT Images 2.5 für ChatGPT, ChatGPT Work und Codex auf Desktop, Mobilgeräten und im Web über alle Tarife hinweg bereit. Für Entwickler teilt OpenAI die Bildgenerierung in zwei API-Modelle auf: GPT-Image-2.5 Flare ist als schnelles Standardmodell für alltägliche und große Bildmengen vorgesehen. GPT-Image-2.5 Sunburst zielt auf aufwendige kreative Arbeiten und präzise Bearbeitungen, benötigt dafür aber mehr Zeit. Beide Modelle akzeptieren Text- und Bildeingaben, liefern Bilder und unterstützen die Generierung sowie die Bearbeitung über die Images-API. Für beide Varianten veranschlagt OpenAI 8 US-Dollar pro eine Million Bild-Eingabe-Token und 30 US-Dollar pro eine Million Bild-Ausgabe-Token.

Die höhere Detailtreue verschärft nach OpenAIs zugleich das Risiko überzeugender Deepfakes. Der Anbieter will deshalb Prompts, Bildeingaben und Ausgaben mit mehreren Sicherheitsschichten überprüfen und die Ergebnisse weiter mit entsprechenden Metadaten sowie unsichtbaren Wasserzeichen versehen. Das Unternehmen spricht von mehr als drei Milliarden Bildern, die wöchentlich über ChatGPT Images und die GPT-Image-Modelle der API erstellt werden.