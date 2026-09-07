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In der vergangenen Woche veröffentlichte OpenAI mit GPT-6 Astra sein bislang leistungsstärkstes KI-Modell. Wenige Tage später hat das Sprachmodell Valves Rätselklassiker Portal durchgespielt. Laut dem Entwickler cozyblaze habe die KI den Abspann allerdings erst nach 23 Stunden und 43 Minuten zu sehen bekommen und über 570 US-Dollar an Token-Kosten über die API generiert. Zudem lief das Spiel nicht im Echtzeitmodus, denn zwischen den einzelnen Modellschritten musste das Spiel stetig angehalten werden.

Der Versuch lief über Codex und einen lokalen MCP-Server. Dabei bekam GPT-6 Astra stetig Screenshots der Spielsituation sowie Angaben zu Spielerposition und Blickrichtung. Daraus plante das Modell dann seine nächsten Eingaben, die ein eigener Controller an das Videospiel weitergab. Danach lief die Sitzung für einen begrenzten Zeitraum weiter, bevor erneut ein Bild erfasst und die nächste Aktion berechnet wurde.

Die Umgebung war dafür allerdings modifiziert, denn für das Projekt kommen Source Unpack 2.6 und eine gepatchte Version des SourcePauseTool zum Einsatz. Für den Versuch waren zudem die Websuche sowie allgemeine Shell- und Browserzugriffe für das Modell deaktiviert. Astras Trainingswissen über das Spiel ließ sich dadurch allerdings nicht ausschließen, denn Portal stammt aus dem Jahr 2007 und ist bei Rätseln, Lösungen und Spielmechaniken gut dokumentiert. Nach Angaben des Entwicklers gab es während der eigentlichen Spielsequenz keine manuellen Eingriffe.

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Preiswert war der Komplettdurchlauf ebenfalls nicht: Die Sitzungsstatistik weist rund 434,8 Millionen Tokens aus. Davon entfielen 433,2 Millionen auf Eingaben, wobei 426,4 Millionen als gecachte Eingaben markiert sind, und 1,6 Millionen Token auf Outputs, was zusammen mit rund 3.330 Tool-Aufrufen Tokenkosten von 571,18 US-Dollar verursacht hatte, was umgerechnet knapp 500 Euro entspricht. Gegenüber GPT-5.6 Sol, dem bisherigen LLM-Flaggschiff von OpenAI, steigen die Kosten für den APU‑Zugang um das fast 2,5‑Fache. OpenAI nennt für GPT-6 Astra 10 US-Dollar je eine Million Input-Token und 50 US-Dollar je eine Million Output-Token. Inzwischen ist das Modell für alle zahlenden Abokunden verfügbar.