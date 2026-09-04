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Google baut seine Gemini-3-Familie in kurzer Folge weiter aus. Rund drei Wochen nach Gemini 3.7 erscheinen mit Gemini 3.8 Flash und Gemini 3.8 Flash Cyber zwei neue Varianten. Während das reguläre Flash-Modell insbesondere für Softwareentwicklung, mehrstufige Aufgaben und agentische Anwendungen vorgesehen ist, richtet sich Flash Cyber speziell an den Einsatz in der IT-Sicherheit.

Bei Gemini 3.8 Flash hat Google vor allem die Arbeitsweise bei komplexeren Aufgaben verändert. Das Modell soll bei Bedarf mehr Zwischenschritte ausführen und verfügbare Werkzeuge wiederholt einsetzen können, anstatt eine Anfrage möglichst unmittelbar zu beantworten. Dieser Ansatz ist insbesondere für autonome KI-Agenten relevant, die beispielsweise Quellcode untersuchen, Änderungen vornehmen, das Ergebnis überprüfen und anschließend weitere Korrekturen durchführen müssen.

Die zusätzliche Verarbeitung kann allerdings den Token-Verbrauch erhöhen. Google nimmt diesen Mehraufwand zugunsten einer höheren Erfolgsquote bei anspruchsvollen Aufgaben in Kauf und verweist unter anderem auf Verbesserungen im Entwickler-Benchmark DeepSWE v1.1. Anwender können den Rechenaufwand des Modells zudem anpassen, wenn eine geringere Token-Nutzung wichtiger ist als die maximal erreichbare Qualität. Gemini 3.7 Flash bleibt parallel verfügbar.

Neben dem allgemeinen Modell führt Google mit Gemini 3.8 Flash Cyber zusätzlich eine spezialisierte Variante für Sicherheitsaufgaben ein. Dieses ist darauf ausgelegt, Quellcode selbstständig auf Schwachstellen zu untersuchen und anschließend passende Korrekturen zu erstellen. Damit soll das Modell nicht lediglich verdächtige Codebereiche markieren, sondern den Prozess von der Erkennung einer Sicherheitslücke bis zur Erstellung eines möglichen Patches komplett abdecken.

Google nennt für Flash Cyber dabei eine Erkennungsquote von mehr als 70 % in einem eigenen Benchmark, der insgesamt 20 Programmiersprachen umfasst. Google verwendet die Technik nach eigenen Angaben zudem bereits intern, unter anderem zur Suche und Behebung von Sicherheitsproblemen in der eigenen Cloud-Infrastruktur sowie im Chrome-Browser.

Eine allgemeine Freigabe von Gemini 3.8 Flash Cyber ist vorerst nicht vorgesehen. Google beschränkt den Zugang über das Fairwind-Programm auf ausgewählte Nutzergruppen. Dazu gehören Behörden, Betreiber kritischer Infrastrukturen und Maintainer von Softwareprojekten. Die eingeschränkte Verfügbarkeit trägt dem Umstand Rechnung, dass leistungsfähige Modelle zur automatisierten Analyse von Sicherheitslücken grundsätzlich sowohl für defensive als auch für offensive Anwendungen eingesetzt werden können.