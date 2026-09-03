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Eine seit Beginn der Woche andauernde Störung bei Microsoft ist nach wie vor nicht vollständig behoben. Nachdem zeitweise zahlreiche Dienste des Konzerns beeinträchtigt waren, hat sich die Situation zwar inzwischen weitgehend normalisiert, einzelne Probleme bestehen allerdings weiterhin, insbesondere bei Exchange Online und der Webversion von Outlook. Wann sämtliche Systeme wieder regulär arbeiten, lässt Microsoft bislang offen.

Die Störung hatte am Montag begonnen und im weiteren Verlauf eine größere Zahl von Microsoft-Diensten erfasst. Neben Exchange Online und Outlook waren unter anderem Microsoft Graph, Teams, OneDrive, SharePoint, Microsoft Purview, Defender XDR, Universal Print, Microsoft 365 Copilot sowie das Microsoft 365 Admin Center betroffen. Damit erreichten die Auswirkungen eine breite Palette von Anwendungen, über E-Mail- und Kollaborationsdienste bis hin zu Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen.

Bei den meisten dieser Angebote meldet Microsoft inzwischen eine Wiederherstellung des regulären Betriebs, im Statussystem des Unternehmens werden zahlreiche zuvor betroffene Dienste als wiederhergestellt geführt. Am Mittwochabend erklärte Microsoft zudem, dass die allgemeine Dienstverfügbarkeit wieder bei mehr als 99 % liege. Microsoft arbeitet aber nach eigenen Angaben weiter an den verbliebenen Fehlern und überwacht währenddessen die Stabilität der anderen Dienste aufmerksam. Zusätzliche Maßnahmen sollen die noch bestehenden Beeinträchtigungen beseitigen, ohne erneut Probleme in bereits wiederhergestellten Bereichen hervorzurufen.

Die Dauer der Störung fällt insbesondere deshalb ins Gewicht, weil viele der betroffenen Angebote eng miteinander verzahnt sind. Microsoft 365 bildet in zahlreichen Unternehmen und Organisationen die Grundlage für E-Mail-Kommunikation, Dateiablage, Videokonferenzen und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten. Störungen bei zentralen Komponenten können sich deshalb auf mehrere Dienste gleichzeitig auswirken.

Welche technische Ursache hinter dem Ausfall steckt, ist bislang nur teilweise bekannt. Microsoft verwies zu Beginn der Störung auf Schwierigkeiten mit einer Authentifizierungskomponente. Weitere technische Einzelheiten hat das Unternehmen bislang nicht veröffentlicht. Damit ist auch noch unklar, weshalb sich die vollständige Wiederherstellung über mehrere Tage erstreckt.