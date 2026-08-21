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Nachdem OpenAI in der letzten Woche seinen Ads Manager für weitere Unternehmen geöffnet hatte, startet ChatGPT Ads ab dem 24. August in 31 europäischen Märkten, darunter auch in Deutschland. Damit werden Nutzer des KI-Chatbots auch hierzulande in den Tarifen "Free" und "Go" unterhalb von ChatGPT-Antworten Werbeanzeigen ausgespielt bekommen. Die Abostufen Plus, Pro, Business und Enterprise sollen dagegen werbefrei bleiben. Für Konten, bei denen OpenAI von einer minderjährigen Person ausgeht, sind ebenfalls keine Anzeigen vorgesehen. Passend dazu hatte man in dieser Woche ChatGPT Teens ausgerollt.

Die Werbeanzeigen werden ab nächster Woche am Ende einer jeden Antwort stehen, als "gesponsert" gekennzeichnet und optisch vom Chat getrennt sein. OpenAI erklärt, dass die Anzeigen auf getrennten Systemen laufen sollen und die Antworten nicht beeinflussen können. Zudem sollen Werbetreibende weder Zugriff auf Chats noch auf Chatverläufe, Erinnerungen oder personenbezogene Daten bekommen. Sie erhalten lediglich zusammengefasste Leistungswerte wie Aufrufe und Klicks. Für die Auswahl einer Anzeige darf OpenAI jedoch den Kontext und die Absicht des aktuellen Chats berücksichtigen. Das System kann somit erkennen, ob gerade nach einer Software, einem Produkt oder einer bestimmten Lösung gesucht wird.

In Deutschland und im übrigen Europäischen Wirtschaftsraum ist personalisierte Werbung erst einmal ohnehin nicht verfügbar. In Europa übernimmt zunächst das OpenAI-Ads-Solutions-Team den Zugang zusammen mit Agentur- und Technologiepartnern, denn der selbstständige Ads Manager soll später im Quartal folgen.

OpenAI testet Werbung seit Februar in den USA und begründet den Schritt mit den laufenden Infrastrukturkosten von Free- und Go-Zugängen. Konkrete Ausgaben oder Erlösziele nennt das Unternehmen nicht, wobei bis 2030 Werbeerlöse in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar erreicht werden sollen. Ab dem 24. August dürften diese steigen. Der Dienst muss im Zuge des geplanten Börsengangs rentabel werden.